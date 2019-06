Juventus | Sarri presto incontrerà Cristiano Ronaldo | parleranno di tattica e di merceto

Juventus - i due possibili regali a Sarri : Paul Pogba e Federico Chiesa : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, per la Juventus è arrivato il momento di dedicarsi al mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva e funzionale al gioco del tecnico toscano. Sarà però necessario sfoltire la rosa bianconera, e solo successivamente potrebbero esserci importanti investimenti: l'attenzione alle finanze è molto importante ai fini del Fair Play Finanziario, anche in previsione dell'approvazione del bilancio ...

Mercato Juventus - Sarri ha deciso : ecco le 3 pedine fondamentali! : Mercato Juventus- Sarà una Juventus totalmente rivoluzionata, sia dal punto di vista tattico, sia dall’approccio ad un totale modo differente di fare calcio. Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di ieri mattina è stato abbastanza chiaro. La nuova Juventus si baserà su 3 pedine fondamentali, pedine dalla grande qualità e intraprendenza negli ultimi 30 metri finali. […] More

Calciomercato Juventus - è Rabiot il primo regalo per Sarri : 10 giorni ed il francese sarà bianconero : Calciomercato Juventus – Nella giornata di ieri è andata in scena la conferenza dell’allenatore Maurizio Sarri, idee chiare per l’allenatore che punta come prima cosa a conquistare i suoi nuovi tifosi e poi a provare a vincere qualche trofeo, compresa la Champions League che ormai in quel di Torino manca da troppo tempo. La dirigenza bianconcera sta lavorando senza sosta sul fronte Calciomercato, ormai ai dettagli ...

La Juventus di Sarri - Cabrini : “adesso la squadra farà divertire” : La Juventus ha deciso di affidarsi a Maurizio Sarri, nella giornata di ieri è andata in scena la presentazione dell’allenatore, idee chiare con l’obiettivo di continuare a vincere ed alzare l’asticella anche in Champions League. Adesso la squadra giocherà a calcio, è convinto di questo Antonio Cabrini, interessanti indicazioni a ‘La Gazzetta dello Sport’. Cabrini, ora si può rispondere: Sarri è un tecnico da ...

Juventus : inizia avventura di Sarri : Juventus, Sarri: è il coronamento di una carriera lunghissima, che nell'80% del percorso e' stata difficilissima", e nel dire si' ai bianconeri

Calciomercato Juventus - ultime notizie : dall’arrivo di Sarri alle nuove idee : Calciomercato Juventus, ultime notizie: dall’arrivo di Sarri alle nuove idee La rivoluzione in casa Juventus è ancora in atto, forse iniziata dopo l’addio di allegri. Già sul finire della stagione avevano incominciato a circolare voci di un cambio importante. Chiuso un ciclo di successi, è necessario fermarsi un attimo e riprogrammare tutto. L’inizio derlla rivoluzione Lo scorso Ottobre, già nella dirigenza bianconera ci fu ...

Conferenza stampa Sarri/ L'arrivo alla Juventus e il video di 'auguri' del Napoli : Presentazione Sarri Juventus: Conferenza stampa, le parole del neo tecnico bianconero e la stoccata di Aurelio de Laurentiis e del suo ex Napoli.

La prima volta di Sarri alla Juventus - le reazioni dei napoletani : «Orrore» : Ci vorrebbero tanti ?bip? per riportare fedelmente i commenti dei tifosi azzurri nel vedere Maurizio Sarri in ?tenuta? bianconera. Una foto che proprio non va giù ai...

Napoli - De Magistris : “Sarri alla Juventus? Sono deluso - ma non lo fischio” : Il sindaco di Napoli e tifoso partenopeo Luigi De Magistris, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, ha parlato dell’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: ”La presentazione di Sarri alla Juve oggi, nel giorno del mio compleanno? Grazie, alé, ‘un giorno all’improvviso’… Ma visto che oggi è il mio compleanno, per quanto possibile voglio mantenere più leggera la mia ...

De Laurentiis : ' Vorrei proprio capire come Sarri si adeguerà allo stile della Juventus' : Giovedì 20 giugno è stata una giornata importante per la Juventus, in quanto i bianconeri hanno presentato il nuovo tecnico Maurizio Sarri. Una conferenza stampa durata più di un'ora, in cui l'ex Empoli, Napoli e Chelsea è stato stuzzicato su molti argomenti, su tutti il calciomercato ed il suo passato al Napoli. Ovviamente, l'arrivo di Sarri alla Juventus non è stato apprezzato dai tanti tifosi napoletani che si erano legati al toscano nei tre ...

Sarri Juventus - De Laurentiis va all’attacco : che stoccata durante la conferenza! : Sarri Juventus- Aurelio De Laurentiis, intervenuto in concomitanza con la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri alla Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul passaggio in bianconero del tecnico toscano. Una stoccata al veleno proprio quando il neo tecnico bianconero si presentava alla stampa e ai suoi nuovi tifosi […] More

Juve - Sarri : “Dito medio? Solo un errore - una reazione esagerata! Niente contro i tifosi della Juventus” : Sarri si giustifica per aver mostrato il dito medio ai tifosi bianconeri Maurizio Sarri nuovo tecnico Juve, in conferenza stampa ci tiene a sottolineare che l’aver mostrato il dito medio dal pullman ai tifosi Juventini quando era tecnico del Napoli, era stato un errore un gesto esagerato. Di seguito le parole del tecnico: “Il dito medio ai tifosi della Juventus fu un errore da parte mia, una reazione esagerata. Non ho Niente ...

Juventus - Sarri si presenta : trattativa - modulo - mercato - rapporto con Napoli : Conferenza Sarri live – Il grande giorno è arrivato. Il nuovo allenatore della Juventus si presenta a tifosi e giornalisti. Dopo tanta attesa, la Vecchia Signora ha scelto il successore di Massimiliano Allegri. Decisione in controtendenza rispetto alla storia e tradizione juventina, scelta inaspettata ma allo stesso tempo coraggiosa. Si intuisce il desiderio, da parte della proprietà, di voler dare una svolta nella mentalità, un ...

Juventus - una delle priorità di Sarri sarebbe rinforzare il centrocampo : Questa mattina c'è stata la presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano ha toccato tutti i temi partendo dal mercato fino al suo passato nel Napoli. Maurizio Sarri ha anche spiegato che vorrà parlare singolarmente con i giocatori più rappresentativi della Juve a cominciare da Cristiano Ronaldo. L'allenatore parlerà con Fabio Paratici per decidere come programmare gli incontri con i singoli campioni ...