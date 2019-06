Juventus | per Demiral visite mediche al J Medical | sarebbe il primo rinforzo estivo

Calciomercato Juventus - è Rabiot il primo regalo per Sarri : 10 giorni ed il francese sarà bianconero : Calciomercato Juventus – Nella giornata di ieri è andata in scena la conferenza dell’allenatore Maurizio Sarri, idee chiare per l’allenatore che punta come prima cosa a conquistare i suoi nuovi tifosi e poi a provare a vincere qualche trofeo, compresa la Champions League che ormai in quel di Torino manca da troppo tempo. La dirigenza bianconcera sta lavorando senza sosta sul fronte Calciomercato, ormai ai dettagli ...

Juventus - Chiellini papà per la seconda volta : è nata Olivia [FOTO] : Fiocco rosa in casa Chiellini. E’ nata oggi Olivia, secondogenita del capitano della Juventus. Lo annuncia la società bianconera in un tweet. “Congratulazioni e felicitazioni a mamma e papà!”, scrive la Juventus. Juventus, Sarri si presenta: trattativa, modulo, mercato, rapporto con Napoli Fiocco rosa in casa @Chiellini ! Oggi è nata Olivia, la secondogenita del nostro Capitano! Congratulazioni e felicitazioni a mamma ...

Juventus - piace Andersen. Non solo Tottenham - c’è la fila per il danese : Juventus tra le pretendenti per Andersen. Il centrale della Sampdoria piace a molti dei principali top-club europei. E’ notizia di ieri l’interessamento del Tottenham per il classe ’96 danese. In Inghilterra, però, il blucerchiato fa gola anche all’Arsenal, alla ricerca di un difensore giovane e di valore. Juventus, Andersen nel mirino. Occhio alle inglesi La […] More

L’abiura del bugiardo Sarri in perfetto stile Juventus : L’abiura Caro bugiardo: L’abiura è durata un’ora e quindici, diciamo un’ora se togliamo le poche frasi dedicate alle cose tecniche: ai giocatori della Juventus, agli schemi di gioco, ai necessari omaggi al predecessore e i ripetuti continui atti di umiltà (e di umiliazione) nei confronti della nuova proprietà. È stata nella forma delL’abiura – studiata, calibrata, una vera conferenza stampa dei nostri giorni, dove non c’era nemmeno ...

Pogba Juventus - Paratici esce allo scoperto anche su Higuain e Rabiot! : Pogba Juventus- Intervenuto in conferenza stampa durante la presentazione di Maurizio Sarri, Fabio Paratici ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda la snervante trattativa per il neo tecnico bianconero, ma soprattutto per alcuni retroscena di mercato. Il direttore sportivo ha analizzato anche alcuni retroscena di mercato, sottolineando la massima coesione tra la […] More

Juventus - Rabiot ad un passo : c’è l’accordo. Commisso blinda Chiesa : “Nemmeno per 100 milioni” : Rabiot Juventus- Secondo quanto evidenziato da “ChiringuitoTV”, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima per il passaggio di Rabiot in bianconero. 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2024: questa l’offerta che la Juventus ha presentato al centrocampista francese, offerta che il giocatore avrebbe praticamente accettato. Accordo totale e attesa per la […] L'articolo Juventus, Rabiot ad un passo: c’è ...

Calciomercato Juventus – Non tramonta l’ipotesi De Ligt - per il centrocampo vivi i nomi di Rabiot e Pogba : La Juventus non molla la pista De Ligt, tenendo monitorata al tempo stesso anche la situazione relativa a Rabiot: il sogno però resta Pogba Sbarcato Sarri a Torino, la Juventus adesso torna a concentrarsi sul mercato, dove è molto attiva per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. AFP/LaPresse Per quanto riguarda il reparto difensivo, il club bianconero non molla la pista De Ligt, il quale non si è ancora accordato né con il ...

Manchester City-Joao Cancelo - la Juventus vorrebbe solo cash per il portoghese : Questo Giovedì 20 giugno sarà un giorno molto importante per la Juventus, alle ore 11:00 presso l' 'Allianz Stadium' infatti ci sarà la presentazione del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. La dirigenza però è già da tempo impegnata sul mercato con l'obiettivo di acquistare giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Gran parte degli investimenti passeranno anche da cessioni pesanti, su tutte quella del terzino portoghese ...

Mercato Juventus - oltre Rabiot : offerta monstre per il gioiello del PSG : Mercato Juventus – La Juventus è alla ricerca di un difensore di spessore da inserire nella rosa dopo il ritiro di Andrea Barzagli. I nomi accostati in questi giorni ai bianconeri sono diversi: il sogno porta il nome di Koulibaly ma strapparlo al Napoli non sarà per nulla facile. Ci vogliono più di 100 milioni di euro e la concorrenza inglese […] More

Juventus - senatori felici per arrivo Sarri : il tecnico potrebbe andare in Grecia da CR7 : Dopo quasi un mese di attesa, domenica scorsa, la Juventus ha annunciato ufficialmente Maurizio Sarri. L'allenatore toscano è stato scelto come sostituto di Massimiliano Allegri e domani comincerà la sua avventura in bianconero visto che ci sarà la presentazione alla stampa. Sarri parlerà nella sala "Gianni e Umberto Agnelli" dell'Allianz Stadium. Sicuramente l'allenatore risponderà a molte delle domande dei cronisti e chissà che non gli ...

Juventus - Rabiot ad un passo : c’è l’accordo. Commisso blinda Chiesa : “Nemmeno per 100 milioni” : Rabiot Juventus- Secondo quanto evidenziato da “ChiringuitoTV”, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima per il passaggio di Rabiot in bianconero. 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2024: questa l’offerta che la Juventus ha presentato al centrocampista francese, offerta che il giocatore avrebbe praticamente accettato. Accordo totale e attesa per la […] L'articolo Juventus, Rabiot ad un passo: c’è ...

Juventus - i bianconeri sfidano sul mercato il Tottenham per Ndombele (RUMORS) : Ufficializzato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di lavorare sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa funzionale al gioco offensivo che ha in mente il tecnico toscano. Le esigenze principali della Juventus riguardano sicuramente la difesa: definito l'acquisto di Demiral dal Sassuolo per 15 milioni di euro, è in arrivo un grande centrale. A tal proposito, sono diversi i nomi che interessano alla dirigenza bianconera. Piacciono ...

Juventus - Sarri trova Bernardeschi : 'Per lui stravedo - diventerà un fuoriclasse' : La Juventus è ormai al lavoro per costruire la squadra ideale per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano avrebbe già individuato i nomi dei giocatori da confermare e quelli invece di cui fare a meno. Sarri ripartirà soprattutto dalle colonne degli ultimi anni ovvero Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Emre Can, Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi. Proprio il numero 33 juventino gode della grande stima di ...

Juventus - per la difesa potrebbe tornare di moda il nome di Marcelo : Dopo aver annunciato Maurizio Sarri come nuovo tecnico adesso per la Juventus è tempo di pensare al futuro. Fabio Paratici sta scandagliando il mercato per migliorare la rosa bianconera. La Juve, in questa sessione di mercato, potrebbe rinforzare soprattutto la difesa e il centrocampo. La dirigenza juventina non è da escludere che possa tornare alla carica per un vecchio pallino ovvero Marcelo. Il brasiliano dopo l'arrivo di Mendy potrebbe anche ...