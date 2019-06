Juventus | Cancelo verso il City | blitz di Paratici in Inghilterra per chiudere

Manchester City-Joao Cancelo - la Juventus vorrebbe solo cash per il portoghese : Questo Giovedì 20 giugno sarà un giorno molto importante per la Juventus, alle ore 11:00 presso l' 'Allianz Stadium' infatti ci sarà la presentazione del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. La dirigenza però è già da tempo impegnata sul mercato con l'obiettivo di acquistare giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Gran parte degli investimenti passeranno anche da cessioni pesanti, su tutte quella del terzino portoghese ...

Calciomercato Juventus : Cancelo via - Sarri vorrebbe un terzino più ‘tattico’ : Il Calciomercato della Juventus è pronto a fare la rivoluzione sulla fascia destra. L’arrivo di Maurizio Sarri spinge Joao Cancelo sempre più lontano da Torino e il Manchester City è ormai ad un passo da trovare l’accordo con i bianconeri. A tagliare fuori dalla rosa il portoghese sarebbero le sue caratteristiche prettamente offensive e la poca disciplina tattica in una parte di campo in cui il nuovo tecnico invece vuole affidabilità. Le ...

Juventus - il sostituto di Cancelo potrebbe essere Nelson Semedo : La Juventus è pronta a breve ad ufficializzare il nuovo tecnico per la prossima stagione, ma prosegue il lavoro della dirigenza bianconera sul mercato dei giocatori, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Gran parte degli investimenti però potrebbero passare da importanti cessioni, considerando che a fine giugno sarà approvato il bilancio d'esercizio, che dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 ...

Da Cancelo a Mandzukic : è lunga la lista dei partenti nella nuova Juventus di Sarri : Sono passate tre settimane dall'esonero di Massimiliano Allegri e la Juventus non ha ancora annunciato chi sarà il suo erede. Dopo che le sono stati accostati diversi profili, ad oggi il più accreditato a prendere lo scettro sarebbe Maurizio Sarri, il quale è ancora legato da due anni di contratto con il Chelsea. Da tempo, i dirigenti bianconeri avrebbero raggiunto con l'ex Napoli l'accordo economico in base al quale il tecnico firmerà un ...

Juventus : Cancelo via - i possibili sostituti per Sarri - fra questi Emerson Palmieri : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, sarà molto importante per la dirigenza bianconera lavorare sulle cessioni, in quanto l'approvazione del bilancio prevista per fine giugno dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. I possibili partenti della rosa bianconera potrebbero essere diversi, su tutti spiccano i nomi di Joao Cancelo, Alex Sandro, Sami Khedira, Douglas Costa e Mario Mandzukic. E proprio ...

Juventus : torna in auge Guardiola - tiene invece Sarri - Cancelo sempre più lontano : Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus? Nessuno ad oggi può dirlo, se non le tante esternazioni da parte dei giornali o qualche incontro fatto a Milano tra lo stesso allenatore e qualche alto dirigente della Juventus. Sicuramente l'allenatore ex Napoli ed attuale del Chelsea rimane in pole position, nonostante le dure parole espresse nei suoi confronti dall'ex presidente della Juve Cobolli Gigli, ma torna in quota anche il nome di Pep ...