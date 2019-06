Joss Whedon difende il finale di Angel e spiega perché lo spinoff di Buffy é stato

Buffy l’ammazzavampiri torna in tv - la serie cult di Joss Whedon dal 10 giugno su Spike : l’effetto nostalgia è servito : Sono passati sedici anni dal debutto di Buffy l'ammazzavampiri, e ora l'eroina creata da Joss Whedon torna in TV. Dal 10 giugno, la serie cult degli anni Novanta sbarca su Spike, al canale 49 del digitale terrestre e sarà possibile vederla anche sul 26 di tivùsat. Per chi non riuscisse a seguire Buffy in diretta, potrà guardarle sul sito ufficiale di Spike TV, sia in streaming che on demand. Il canale manderà in onda tutti gli episodi, dalla ...