Jeep Renegade - Da Militem arriva la Hero

Suv compatte - Volkswagen T-Roc vs Fiat 500X vs Jeep Renegade : Le Suv compatte sono le auto del momento e basta guardarsi intorno per capirlo. Volendo essere più scientifici, si può dare unocchiata anche ai numeri di vendita per scoprire che alcuni di questi battono persino le utilitarie. Volkswagen T-Roc, Fiat 500X e Jeep Renegade, per esempio, occupano stabilmente un posto nella top ten assoluta del mercato. E non sono tra le più economiche. I prezzi partono da circa 23.000 euro per lamericana e per la ...

FCA What's Behind - Fiat 500X e Jeep Renegade protagoniste nel secondo episodio - VIDEO : Il gruppo FCA ha pubblicato un nuovo VIDEO della serie dedicata ai collaudi dei propri modelli. Dopo il primo ambientato ad Arjeplog, nella Svezia settentrionale, il secondo episodio di FCA Whats Behind è stato girato nei dintorni di Upington, una delle più torride città del Sudafrica. protagoniste dei test sono tre Jeep - una Renegade, una Wrangler e una Cherokee e un esemplare di Fiat 500X. Camuffate sotto il sole. Lobiettivo della campagna è ...

Nuove Jeep Renegade - Compass e Cherokee 2019 nelle versioni “S” : Nuova Jeep Renegade “S”: Nata sulla base della versione top di gamma Limited, la nuova Jeep Renegade S si caratterizza per un look più sportivo dato dagli inserti Low Gloss Granite Crystal sui diversi badge (“4×4”, “Jeep”, “Renegade” e “S”) e sulle finiture della leggendaria Seven Slot Grille. Completano gli esterni specifiche barre sul tetto ed esclusivi cerchi in lega da ...

Jeep Renegade S : prezzo - allestimento e novità versione sportiva : Jeep Renegade S: prezzo, allestimento e novità versione sportiva Il marchio italo-americano si rinnova e lo fa scegliendo il restyling sportivo. Le principali autovetture di Jeep, non solo la Renegade, si reinventano mettendo a disposizione del cliente maggiore sportività nel look ma anche nelle prestazioni. Le tre vetture, Cherokee, Compass e Renegade, in versione S, sono state lanciate al Salone di Ginevra 2019. Ora arrivano nelle ...

Jeep - Le Compass - Renegade e Cherokee S arrivano in Italia : Dopo il debutto al Salone di Ginevra, le versioni S delle Jeep Compass, Renegade e Cherokee arrivano sul mercato Italiano. La nuova serie speciale è caratterizzata da finiture esclusive per gli esterni e da svariate dotazioni tecnologiche che spaziano dagli Adas all'infotainment connesso. Le tre Suv americane saranno presenti nelle concessionarie Italiane in occasione dei tre porte aperte in programma nei weekend dell'11-12, 18-19 e 25-26 ...