Jack Savoretti e Mika in Youth And Love | il nuovo singolo arriva a giugno

(Di venerdì 21 giugno 2019)inand, presto in radio. Ildisarà disponibile in rotazione radiofonica e in digital download da venerdì 28con un featuring d'eccezione, quello con!Ad annunciare la collaborazione di prossimo rilascio sono stati i due artisti.ha realizzato un video per i social per annunciare che presto sarà in radio con l'amico, un artista che stima e con il quale è stato orgoglioso di collaborare per una canzone."Quando un cantante comemi ha chiesto di collaborare con lui ho risposto immediatamente di sì", scrivesui social anticipando di aver trovato davvero molto interessante ildisco die di apprezzarne le doti vocali. La collaborazione è ormai conclusa ma per ascoltarla bisognerà attendere ancora una settimana. Il rilascio nel mondo, ed in contemporanea ...

