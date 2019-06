Italia-Cina calcio femminile | Mondiali 2019 | come vederla in tv e streaming Orario e

Calcio femminile - Mondiali 2019 : il tabellone e le possibili avversarie dell’Italia. Si comincia con la Cina : Giorno di pausa nei Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia prima di riprendere, da domani, con gli ottavi di finale. Le 16 squadre qualificate si contenderanno gli otto posti per i quarti e le emozioni non mancheranno. Incroci molto interessanti fin da questo turno, che potrebbero riservare grandi sorprese. Di seguito il programma delle partite: OTTAVI DI FINALE 1) 22 giugno 2019, ore 17.30 Germania vs Nigeria allo Stade des Alpes di ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : sarà Italia-Cina agli ottavi! Data - programma - orario e tv : Sono bastate le gare odierne del Girone E dei Mondiali di Calcio femminile per determinare l’avversaria dell’Italia agli ottavi di finale: ad affrontare le azzurre di Milena Bertolini sarà la Cina, giunta terza nel Girone B con quattro punti dopo la sconfitta per 0-1 con la Germania, la vittoria per 1-0 con il Sudafrica ed il pari per 0-0 con la Spagna. La sfida si giocherà martedì 25 giugno alle ore 18.00 a Montpellier e sarà ...

Break Dance - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. In quattro volano in Cina : Saranno quattro gli atleti azzurri che voleranno, a Nanjing, in Cina, per il Campionato del Mondo di Breaking targato WDSF. Appuntamento al 23 giugno con i giovanissimi azzurri (tutti nati nel nuovo millennio): Alessandra Cortesia (Bgirl Lexy); Alex Mammì (Bboy Lele); Eleonora Mereu (Bgirl Kobra) e Mattia Schinco (Bboy Bad Matty). Queste le parole del presidente della FIDS, Michele Barbone: “Per la Federazione, per il CONI e per l’Italia ...

Volley femminile - Final Six Nations League 2019 : le qualificate e le avversarie dell’Italia. Azzurre con Cina e Turchia : L’Italia parteciperà alla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le Azzurre scenderanno in campo negli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. All’evento saranno presenti le migliori sei squadre della fase preliminare che verranno suddivise in due gironi da tre squadre ciascuno: le prime due classificate di ogni gruppo accederanno poi alle ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : la possibile avversaria dell’Italia agli ottavi. Cina e Nigeria le opzioni : Nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Brasile ai Mondiali di Calcio femminile 2019, l’Italia ha conquistato il primo posto nel girone C grazie alla miglior differenza reti nei confronti delle verde-oro e dell’Australia, con le quali ha concluso a parità di punti a quota 6. Un risultato importantissimo, perché ha evitato alla selezione tricolore l’incrocio con due big come Norvegia e, soprattutto, Germania. A questo punto la ...