Istat | “31 | 5% delle donne non cerca un lavoro per motivi legati a maternità o cura Colpa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Per lecontinua ad essere difficile conciliare l’attività lavorativa con quella di. A metterlo nero su bianco è l’nel rapporto 2019, presentato oggi a Montecitorio, secondo cui la posizione debolenel mercato delè uno dei punti critici per lo sviluppo dell’Italia. I numeri parlano chiaro: nel 2018, il 31,5 per centotra i 25 e i 49 anni senzanono non è disponibile a lavorare perallao alla, contro l’1,6 per cento degli uomini. Queste percentuali salgono al 65% per le madri e al 6,5 per i padri di bambini fino a 5 anni di età. Sempre larisulta essere il motivo per cui oltre il 28 per centomadri con figli piccoli, attualmente non occupate, ha interrotto ilda meno di sette anni. Le differenze tra uomini ein ambito lavorativo sono significative, ancora ...

Linkiesta : Crescono i contratti a termine, diminuiscono quelli a tempo indeterminato. Il giro di vite sui rapporti di lavoro a… - SignorAldo : RT @thebrightside0: #Topgoodnews ?????? Nel 2018 dopo tre anni di crescita si ferma l'indice di #povertà in Italia! Dati @istat_it nel commen… - AMC11076378 : RT @thebrightside0: #Topgoodnews ?????? Nel 2018 dopo tre anni di crescita si ferma l'indice di #povertà in Italia! Dati @istat_it nel commen… -