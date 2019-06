Iran | Trump | ' Ho bloccato i raid poco prima che partisse l' attacco'

USA-Iran : VIDEO DRONE ABBATTUTO/ Trump frena raid - Teheran nega avvertimento : Conflitto sfiorato fra l'Iran e gli Usa: Teheran si difende e pubblica VIDEO del DRONE americano ABBATTUTO, negando avvertimento da parte di Trump su raid.

Iran - Donald Trump ordina l'attacco ma ci ripensa : L'enfasi dell'aviazione Iraniana di diffondere le recenti immagini dell'abbattimento del drone statunitense lasciano intendere quanto teso sia il clima tra Iran e Stati Uniti dopo che giovedì Teheran ha ingaggiato lo scontro nei cieli sopra lo stretto di Hormuz ed il golfo di Oman. Le autorità per il trasporto aereo americano hanno vietato alle compagnie aeree private di volare nello spazio controllato da Teheran ed anche Lufthansa si accoda ...

Iran - Trump : no raid ha evitato 150 morti : 16.40 Arriva direttamente dal presidente Usa la conferma che gli Stati Uniti erano pronti a una rappresaglia contro l'Iran per l'abbattimento di un drone senza pilota.Su Twitter Trump spiega di aver fermato l'ordine 10 minuti prima di attaccare giudicando il raid "non proporzionato",perché secondo quanto riferito da un generale"sarebbero morte 150persone"."Non ho fretta,ma siamo pronti ad agire",ha poi aggiunto. Alitalia,come fatto da altre ...

Iran : pressing Cia - Israele - sauditi Trump rischia la guerra non voluta : Trump si è circondato di falchi anti Iran. E ora, sotto il pressing di Israele e monarchie del Golfo, può essere costretto a fare una guerra che non vuole e che lo distrarrà dalla Cina Segui su affaritaliani.it

Iran - Donald Trump annulla l'attacco all'ultimo : "Sarebbero morte 150 persone" : Donald Trump ha ordinato di attaccare l'Iran. Dopo l'abbattimento di un drone Usa da parte del paese del Medio Oriente sullo stretto di Hormuz, il presidente americano ha ordinato (alle ore 19 locali di ieri, 20 giugno) di posizionare gli aerei e le navi. Solo qualche minuto prima di lanciare i miss

Sospesi i voli Usa sui cieli di Teheran"Trump ha avvisato l'Iran dell'attacco" : Il presidente Usa ha inviato un messaggio all'Iran, tramite l'Oman, mettendo in guardia Teheran su un "attacco imminente". Lo riferiscono responsabili iraniani, citati dall'agenzia di stampa Reuters.

Usa-Iran - Trump ha ordinato un raid e poi l'ha annullato : Il New York Times ha rivelato una notizia inquietante. Secondo la ricostruzione offerta dal quotidiano ieri il Presidente Donald Trump aveva dato il via libera a un raid militare nei confronti dell'Iran, come risposta all'abbattimento di un drone.Ieri pomeriggio, infatti, la contraerea iraniana ha abbattuto un drone americano - dal valore di 130 milioni di dollari - che, secondo la sua versione, aveva sconfinato all'interno dello spazio aereo ...

Usa - Trump dà il via libera a raid militari contro l’Iran : poi sospende tutto : L’operazione era già partita, per quanto fosse in fase iniziale. Il presidente Usa Donald Trump aveva dato ordine di colpire obiettivi iraniani in rappresaglia per l’abbattimento di un drone americano, che Teheran ha dichiarato di avere colpito perché intercettato nel suo spazio aereo. Ma poco dopo è arrivato l’ordine di sospendere tutto. Lo rivela il New York Times che, citando un’altra fonte dell’amministrazione, scrive ...

Trump ha ordinato un attacco contro l’Iran - poi ha annullato tutto : Lo dicono i giornali statunitensi, con molti particolari: doveva essere la risposta all'abbattimento di un drone, ma qualcosa ha fatto saltare i piani

Gli Stati Uniti pronti alla guerra con l'Iran. Trump approva - poi ferma tutto : L’America questa notte ha lanciato un’operazione militare contro l’Iran, ma Trump è riluttante, non vuole fare la guerra e all’ultimo minuto ha fermato tutto. È dal 10 maggio che sul Foglio spieghiamo questa reticenza a impelagarsi in una nuova guerra e la contraddizione di un’Amministrazione di fal

Nuove tensioni Usa-Iran - Trump fa sospendere i voli in una parte del Paese islamico : La decisione fa seguito all'abbattimento di un "drone-spia" che ieri aveva violato lo spazio aereo iraniano. Inoltre, secondo il New York Times, Donald Trump aveva anche intenzione di attaccare Teheran. Il piano è stato poi sospeso dopo aver spaccato la Casa Bianca.Continua a leggere