Iran | Donald Trump ordina l' attacco ma ci ripensa

(Di venerdì 21 giugno 2019) L'enfasi dell'aviazioneiana di diffondere le recenti immagini dell'abbattimento del drone statunitense lasciano intendere quanto teso sia il clima trae Stati Uniti dopo che giovedì Teheran ha ingaggiato lo scontro nei cieli sopra lo stretto di Hormuz ed il golfo di Oman. Le autorità per il trasporto aereo americano hanno vietato alle compagnie aeree private di volare nello spazio controllato da Teheran ed anche Lufthansa si accoda alla decisione per ragioni di sicurezza. La flotta statunitense, invece, resta in posizione di stand-by pronta ad attaccare in caso di necessità....

TgLa7 : 'Ho fermato l'attacco 10 minuti prima che iniziasse'. Lo ha scritto su Twitter Donald #Trump riferendosi alla manca… - Libero_official : 'Non ho attaccato perché avremmo fatto una strage': Donald Trump annulla all'ultimo secondo l'operazione in Iran - riccardo_71 : RT @TgLa7: 'Ho fermato l'attacco 10 minuti prima che iniziasse'. Lo ha scritto su Twitter Donald #Trump riferendosi alla mancata reazione a… -