Io e te | Al Bano Carrisi e la scomparsa di Ylenia | Gli anni orribili della mia

Al Bano Carrisi/ 'Alla vita ora chiedo solo la salute. Romina Power?...' : Al Bano Carrisi si racconta ai microfoni della trasmissione 'Io e te' ripercorrendo tutta la sua straordinaria carriera. E su Romina Power...

AL Bano Carrisi ALL TOGETHER NOW/ J-Ax : 'Le sue fidanzate restano giovani - lui...' : Al BANO CARRISI ospite di All TOGETHER Now: per lui la spiacevole vicenda dell'Ucraina non si è ancora chiusa: ecco le ultime novità.

Al Bano Carrisi - cuore di papà : "Qui a Mosca sento Ylenia ancora più vicina" : "Ho pensato a Ylenia. La prima volta che venimmo a Mosca arrivammo con lei, che amava questa città. Stavamo in un hotel attaccato alla Piazza Rossa. Stamattina, quando ci siamo tornati, il mio pensiero è stato per lei". E’ uno stralcio della lunga intervista che Al Bano ha concesso al settimanale Og

Al Bano ricorda la figlia Ylenia Carrisi/ "Un piccolo genio - la sento vicina a me" : Al Bano ricorda la figlia Ylenia Carrisi in un'intervista da Mosca. "Un piccolo genio, la sento vicina a me". E su Romina Power e Loredana Lecciso...

AlBano Carrisi e Romina Power - viene giù tutto : "Ritorno di fiamma - come tra Belen e De Martino" : Non è mai finita finché non è finita. Albano Carrisi, in ossequio al detto, regala nuove, clamorose speranze agli inguaribili romantici che sperano in un riavvicinamento sentimentale tra lui e la sua prima moglie Romina Power. Intervistato a Un giorno da Pecora su Radiouno Rai, il 76enne cantante di

AlBano Carrisi - la bomba su Romina Power : "Finalmente - dopo 7 anni". Trema la Lecciso? : In una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente Albano Carrisi ha rivelato che la sua ex moglie Romina Power tornerà a vivere in Italia dopo anni passati all'estero. Nel corso dell'intervista Albano ha confessato apertamente che dopo 7 anni passati in California la nostalgia della cantante s

Al Bano Carrisi e la confessione su Romina Power : "Finalmente lo ha fatto". Il cuore batte ancora per lei? : Al Bano Carrisi, che il 20 maggio compie 76 anni, racconta a Gente, in edicola da venerdì 17 maggio, i festeggiamenti con i suoi figli più piccoli, Jasmine e Bido, nati dal legame con Loredana Lecciso. "Quando sto con i miei ragazzi mi sento completo, anche se averli tutti e cinque insieme è complic

Rai - Al Bano Carrisi cavalca la rivoluzione sovranista : "Considerate il mio nome" : Al Bano Carrisi si è ufficialmente candidato per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Sull'onda della nuova Rai sempre più in clima sovranista, il cantante salentino al Tempo ha avanzato la sua proposta a viale Mazzini: "Sono pronto per la prossima edizione del Festival di Sanremo ma stav

TOTO CUTUGNO/ 'AlBano Carrisi mi ha salvato la vita' - Verissimo - : TOTO CUTUGNO sarà per la prima volta ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante parlerà della sua lunga carriera e della malattia.

Toto Cutugno : “AlBano Carrisi mi ha salvato la vita - avevo le metastasi che stavano per arrivare ai reni” : Toto Cutugno è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Toto Cutugno ha svelato: “Albano Carrisi mi ha salvato la vita. Mi rivolgo agli uomini: fate prevenzione, cazzo. Io mi sentivo una roccia dieci anni fa, mi sentivo di spaccare tutto il mondo, invece mi alzavo di notte, tre quattro ...

AlBano Carrisi ad Amici - la foto clamorosa di Loredana Lecciso : 'Un travaso di bile per Romina Power' : Chi c'è alla guida dell'auto su cui Loredana Lecciso si scatta un selfie? Ma Albano Carrisi , ovviamente. La sua seconda, ex, moglie pubblica su Instagram una foto insieme al cantante di Cellino San ...

AlBano Carrisi ad Amici - la foto clamorosa di Loredana Lecciso : "Un travaso di bile per Romina Power" : Chi c'è alla guida dell'auto su cui Loredana Lecciso si scatta un selfie? Ma Albano Carrisi, ovviamente. La sua seconda (ex) moglie pubblica su Instagram una foto insieme al cantante di Cellino San Marco, diretto a Roma per la puntata di Amici di Maria De Filippi, e i suoi followers si scatenano. Tu

Loredana Lecciso - tegola in testa ad Al Bano Carrisi : lo umilia in tre parole : Loredana Lecciso e AlBano Carrisi a Novella 2000 smentiscono i rumors su un loro imminente matrimonio. Dopo il riavvicinamento tra i due, negli ultimi giorni si era ipotizzato che i due potessero presto convolare di nuovo a nozze ma arriva la smentita da parte di entrambi. Loredana alla rivista parl