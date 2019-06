Innovazione | studio ENEA | a rischio la competitività dell’Italia nell’industria hi-tech

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Nella classifica mondiale dei 20 maggiori esportatori di prodotti hi–, l’Italia è al 15° posto con una quota di mercato di poco inferiore al 2%, dietro a player di minori dimensioni come Paesi Bassi (2,6%) e Belgio (2%) e a forte distanza da Germania (9,9%), Francia (5,3%) e Regno Unito (4%). È quanto emerge dallo“Latecnologicaa livello globale: una sfida ancora aperta” a cura dell’Osservatoriosull’Italia nella Competizione Tecnologica Internazionale pubblicato sulla rivista Energia Ambiente e(www..it). Loevidenzia che nel periodo di riferimento 2000-2016, tutti i principali settori dell’high-nazionale hanno perso terreno in termini di quote commerciali: la farmaceutica è scesa dal 6,5% al 4,5%, la chimica fine dal 3,8% al 3,2%, l’aerospazio dal 3,7% al 2,7% mentre l’energia termomeccanica ed elettrica è ...

Acetob : RT @AleBarchetti: Un’emozione e un onore essere sul prestigioso palco del Piccolo Teatro Studio a parlare di innovazione digitale e di teco… - GS1italy : RT @AleBarchetti: Un’emozione e un onore essere sul prestigioso palco del Piccolo Teatro Studio a parlare di innovazione digitale e di teco… - AleBarchetti : Un’emozione e un onore essere sul prestigioso palco del Piccolo Teatro Studio a parlare di innovazione digitale e d… -