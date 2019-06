Innovazione | ricerca | digitalizzazione | come cambiano oggi le aziende

Piero Angela : “Scienza - ricerca - tecnologia e Innovazione la vera macchina della ricchezza” : “La scienza, la ricerca, la tecnologia, l’innovazione sono la vera macchina della ricchezza, ma purtroppo la politica, soprattutto nel nostro Paese non sembra accorgersene e non fa nulla per alimentarle. Continuando così non reggeremo il confronto con i Paesi emergenti come India e Cina, ma nemmeno con i vicini europei“: lo ha dichiarato questa mattina Piero Angela, giornalista e divulgatore scientifico, durante il colloquio ...

Genova si conferma polo di riferimento nazionale di ricerca e Innovazione sulla Silver Economy : Dopo il successo della prima edizione, torna dal 13 al 15 giugno al Palazzo della Borsa il Silver Economy Forum, con un denso programma di incontri, convegni, spazi espositivi, dedicato al tema dell’invecchiamento attivo e ai servizi a esso connessi. Promosso dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City e organizzato da Ameri Communications, il forum riunirà a Genova i più importanti player del settore. Quest’edizione del forum, ...

Patto Regione Toscana-CNR per rafforzare il sistema della ricerca e dell’Innovazione : Si rafforza il sistema della ricerca e dell’innovazione in Toscana: Regione Toscana e Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) hanno firmato oggi a Firenze un protocollo d’intesa finalizzato a valorizzare le attività delle strutture dell’Ente operanti della Regione e all’attuazione di programmi di ricerca, sviluppo, alta formazione e trasferimento tecnologico indirizzati ai bisogni sociali ed economici in Toscana. È la prima volta che l’insieme ...

Festival dell’Energia : tra Innovazione e ricerca - sostenibilità e resilienza urbana - etica e lavoro che cambia : Si è svolta oggi a Palazzo Marino, sotto gli auspici del Comune di Milano, la presentazione della XII edizione del Festival dell’Energia, in programma presso la Triennale di Milano i prossimi 13, 14 e 15 giugno. “ONLIFE ENERGY: abitare, muoversi, lavorare” è il titolo della principale manifestazione nazionale del settore che quest’anno darà voce ai territori e alle trasformazioni in atto. Insieme ai più importanti player dell’Energia, ai ...

Fvg - 5 - 6 milioni per l'Innovazione della ricerca : Oltre 5,6 milioni di euro a favore delle imprese per investimenti in innovazione e industrializzazione dei risultati di ricerca . Li ha deliberati la giunta regionale, su proposta dell'assessore alle ...