Inizia la stagione estiva | si è conclusa la 2ª primavera più bollente di sempre

Oggi Inizia la stagione estiva e il massacro di Yulin : oltre 10mila cani trucidati nelle maniere più crudeli e nell’indifferenza : “Oggi, 21 giugno è una giornata di lutto non soltanto per tutti gli animalisti del mondo ma per chiunque sia una persona civile e dotata di un briciolo di sensibilità“: lo si legge in una nota di Piera Rosati, Presidente Nazionale LNDC Animal Protection. “A Yulin, città-prefettura della regione autonoma di Guangxi, nella Repubblica popolare cinese, si compie, ormai da 10 anni, un massacro di proporzioni gigantesche che gli ...

La stagione estiva Inizia oggi : Tecnicamente alle 17.54: è il solstizio d’estate, il giorno con più ore di luce dell'anno nell'emisfero boreale

Solstizio d’estate - perché oggi Inizia la stagione estiva : (foto: Getty Images) Pronti a godervi la giornata più lunga dell’anno? Il 21 giugno è il Solstizio d’estate, il giorno in cui il Sole raggiunge il punto più settentrionale (cioè più alto rispetto all’orizzonte) nella sua corsa annuale nei nostri cieli, regalandoci il massimo numero di ore di luce possibili nell’arco di una giornata. La data di oggi inoltre segna anche un altro appuntamento: l’inizio ufficiale ...

Inizia la stagione degli incendi - forestali a lavoro tra carenza di personale e vestiario : Si poteva immaginare che il forte caldo e le alte temperature avrebbero preso di mira i boschi e gli ambiente incolti del territorio siciliano. incendi sul versante palermitano e incendi che in linea di massima hanno messo a dura prova gli uomini dei Vigili del Fuoco e della Forestale che hanno lavorato su vari fronti e su tutta la provincia di Palermo. Notevole l’incendio che si è sviluppato dentro il Parco delle Madonie, ed esattamente a ...

Mondiale Trial – Iniziata la stagione 2019 per i Talenti Azzurri FMI : Iniziata la stagione 2019 del Mondiale Trial per i Talenti Azzurri FMI Al Metzeler Offroad Park NILS di Pietramurata ha preso il via la stagione 2019 del FIM TrialGP World Championship. Il primo appuntamento del Mondiale previsto dal calendario ha visto la partecipazione di due Trialisti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI: Carlo Alberto Rabino e Lorenzo Gandola, impegnati rispettivamente nelle classi Trial2 e Trial125. Proprio ...

Volley - Italia-Giappone 3-1 : gli azzurri vincono in amichevole - Nelli top scorer. La stagione Inizia al meglio : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-1 (25-20; 18-25; 25-16; 25-21) nella prima amichevole stagionale andata in scena al PalaPirastu di Cagliari: la nostra Nazionale di Volley maschile ha incominciato al meglio la lunga estate che culminerà col torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e con gli Europei, domani la replica sempre nel capoluogo sardo e sempre contro i nipponici prima della partenza alla volta della Cina dove ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 : quando Inizia la nuova stagione? : Quello di oggi, venerdì 17 maggio, è l’ultimo episodio de Il PARADISO DELLE SIGNORE 3, iniziato l’ormai “lontano” 10 settembre 2018. Come sappiamo, già da qualche tempo è stato scongiurata la paventata chiusura della serie, che nel corso dell’annata televisiva ha visto i suoi indici di ascolto migliorare sempre di più fino a superare ampiamente il 16%. Sarebbe stato insomma un vero peccato non confermare Il PARADISO ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Albstadt 2019 : Inizia la stagione del cross country - Gerhard Kerschbaumer sfida Nino Schurter e Mathieu Van der Poel : Questo fine settimana ad Albstadt (Germania) si svolgerà la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Mountain bike per la specialità del cross country. Un appuntamento molto atteso visto che i migliori biker torneranno a sfidarsi nel massimo circuito e anche gli azzurri sono pronti a lasciare il segno. Al maschile vivremo l’atteso duello tra Gerhard Kerschbaumer e Nino Schurter. I due si sono dati battaglia per gran parte della scorsa ...

A Ibiza Inizia la stagione : tutti i nuovi indirizzi dell’estate 2019 : CAFÉ MAMBOCOSMIC PINEAPPLEHEARTHEARTDC10HÏ IbizaHARD ROCK HOTELPACHARESISTANCEELROW USHUAÏAAMÀRE BEACH IbizaI cartelloni pubblicitari delle serate stanno già dominando l’intero territorio di Ibiza, sin dal ritiro bagagli in aeroporto. Tutto è pronto alle Baleari per l’estate 2019, che inizia di fatto sabato 18 maggio con un party di 24 ore diviso a metà tra l’Ushuaïa e l’Hï, ubicati uno di fronte all’altro in Playa d’en Bossa. Si andrà ...

La folle idea di Gravina - playoff e playout anche in Serie A : e se si fosse Iniziato da questa stagione? Sarebbe andata così : Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina nel corso del forum “Il calcio che vogliamo” organizzato presso la sede de “Il Corriere dello Sport” a Roma, ha lanciato un’idea provocatoria: “Il tema dei possibili play-off e play-out in Serie A può essere interessante. Lo dico in modo provocatorio, non c’e’ stato alcun confronto su questo, è un’idea che mettiamo nel libro della ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : Filippo Tortu guida la 4×100 - Inizia la stagione della consacrazione : Filippo Tortu è pronto per fare il proprio esordio stagionale all’aperto, il nostro velocista di punta sarà impegnato ai Mondiali di staffette che andranno in scena nel weekend a Yokohama (Giappone): le World Relays rappresentano subito un banco di prova interessante per il brianzolo che sarà chiamato a trascinare la nostra 4×100 verso la qualificazione ai Mondiali di Doha. Il primo italiano capace di scendere sotto i dieci secondi ...

Inizia Fortnite Stagione 9 - tutte le novità di Battaglia Reale e Salva il Mondo oggi 9 maggio : L'attesa per Fortnite Stagione 9 è finita! Quella che il seguitissimo streamer Ninja descrive come la migliore Stagione di sempre per il titolo di casa Epic Games è infatti finalmente Iniziata nella mattinata di oggi, 9 maggio 2019. E porta con sé, naturalmente, una pletora di novità per un po' tutte le modalità che caratterizzano questo amatissimo shooter online dall'animo costruttivo. Non solo, come molti avevano già previsto, l'eruzione del ...

Il cacciatore 2 Inizia le riprese : anticipazioni sulla nuova stagione : Sono già cominciate le riprese de Il cacciatore 2, la seconda stagione della fortunata fiction di Rai2 che narra le vicissitudini del PM del pool antimafia Saverio Barone, interpretato da Francesco Montanari: sul set di Palermo si stanno realizzando le quattro nuove puntate che andranno a comporre la nuova tornata di episodi della serie (QUI come erano andate le cose nell’ultima puntata in onda). Il cacciatore 2: anticipazioni Dal punto di ...