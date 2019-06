calcioweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Grande paura al Riazor di La Coruña durante la finale d’andata dei play-off promozione nella Liga spagnola tra il Deportivo ed il Maiorca, sul risultato di 1-0 ed al 41′ il capitano Álex Bergantiños viene colpito da Marc Pedraza in pieno volto coi tacchetti, il calciatore crolla in terra in una pozza di sangue. Sottoanche l’arbitro che estrae subito il cartellino rosso per l’avversario, Pedraza ha poi raggiunto Bergantiños in ospedale per scusarsi per il brutto intervento. Il calciatore è stato operato, 70 idi, poi l’annuncio di Bergantiños: “tornerò in campo domenica (23 giugno) per la sfida di ritorno”. BRUTAL o capi Alex Bergantiños 70 puntos de@alfhermida conversou con el E velaí o seu espírito bravú Quere viaxar co @RCDeportivo @RCD Mallorca para tentar celebrar o ASCENSO ...

CalcioWeb : Infortunio #Bergantinos, il video shock: 70 punti di sutura - tuttosport : #Bergantiños, infortunio shock: 70 punti di sutura al labbro -