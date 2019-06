Indagata per omicidio stradale la mamma che ha investito la figlia di 1 anno

Indagata la madre del bimbo morto a Mirabilandia : aperto un fascicolo per omicidio colposo : La madre del bimbo di quattro anni morto ieri in una piscina di Mirabilandia, è stata Indagata a piede libero per omicidio colposo in cooperazione. La donna è stata sentita inizialmente come testimone, ma la sua audizione è stata interrotta alla luce degli eventuali profili penali che stavano emergendo. È difesa dall’avvocato Francesco Furnari. È possibile che, in vista dell’autopsia, a breve ...

Torino - sindaca Appendino Indagata per concorso in peculato : “Consulenza da 5mila euro a ex portavoce” : Nuovo avviso di garanzia per Chiara Appendino. La sindaca 5 stelle di Torino è chiamata a rispondere di concorso in peculato. E’ stata la stessa prima cittadina a comunicare su facebook di avere ricevuto l’avviso. Le indagini riguardano la consulenza affidata al suo ex portavoce, Luca Pasquaretta, dalla Fondazione per il libro. La vicenda è nota e riguarda un incarico da 5mila euro che Pasquaretta aveva ricevuto quando faceva parte ...

Chiara Appendino Indagata per concorso in peculato : La sindaca di Torino, M5s, Chiara Appendino è indagata. E’ stata lei stessa a dare la notizia su Facebook. “Per trasparenza nei confronti dei cittadini vorrei rendere noto che ho ricevuto un avviso di garanzia con riferimento alle indagini per la consulenza affidata dalla Fondazione per il Libro al mio ex capo ufficio stampa per un valore di 5000€ lordi e che lui già restituì a suo tempo - scrive la sindaca ...

