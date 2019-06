In salute | ricchi e felici l' Italia è sempre più il paradiso degli anziani

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Lodovica Bulian Diminuisce la popolazione, aumentano gli ultracentenari. E figli non se ne fanno più Recessione demografica, oltre che economica. Culle vuote. Un'conpiùche vivono più a lungo e meglio. Nella fotografia annuale dell'Istat pubblicata ieri ci sono 2,2 milioni di over 85, il 3,6% del totale della popolazione residente. I «grandini sono in aumento per effetto dell'incremento della vita media, scrive l'istituto di statistica, e il nostro Paese, insieme con la Francia, detiene il record europeo del numero di ultracentenari, quasi 15 mila. Nel 2018 si stima che gli uomini possano contare su una vita media di 80,8 anni e le donne di 85,2 anni. «Nel tempo i vantaggi di sopravvivenza delle donne rispetto agli uomini si sono ridotti: il differenziale ha raggiunto 4,4 anni, quasi un anno in meno rispetto a dieci anni prima, a ...

max87230373 : RT @Flautomagico1: Sentivo l'altro giorno in un servizio serio di Rainews sulla salute che, nel mondo ricco, la diffidenza nei confronti de… - Flautomagico1 : Sentivo l'altro giorno in un servizio serio di Rainews sulla salute che, nel mondo ricco, la diffidenza nei confron… - NamasteDavide : @blossomgoods Che spettacolo ???? ma un loft del genere a New York è da ricchi...vedi confermo il mio aaaah se avessi… -