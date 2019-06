In Europa nel 2018 il consumo medio di traffico dati è stato di 6 | 7 GB al mese | nel 2024

Gian Marco Centinaio - il ministro a Leggo : «Puntiamo su turismo e agroalimentare. Nel 2021 vogliamo portare gli emigrati a visitare l'Italia. In Europa più flessibilità - dobbiamo fare lobby» : Gian Marco Centinaio, da un anno è ministro dell'agricoltura e del turismo: qual è il suo bilancio? «In questo anno abbiamo messo insieme due settori come agricoltura e...

Il premier Conte promette : "Nel Cdm porteremo un testo interessante per rispondere alle richieste dell'Europa" : Il premier ha assicurato che nel governo sono tutti unanimi nel voler evitare la procedura di infrazione

Strategia globale : per un’Europa autonoma nel mondo : Tre anni sono una vita in politica. Tanto più per l’Unione europea e per il suo ruolo nel mondo. La Strategia globale dell’Unione europea (Eugs) è stata pubblicata esattamente tre anni fa, presentata agli Stati membri da Federica Mogherini, Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la sicurezza comune e vicepresidente della Commissione, appena due giorni dopo la decisione del Regno Unito di ...

Maggio 2019 tra più caldi nel mondo - in Europa il più freddo dal 2004 : La National Oceanic and Atmospheric Administration ha reso noto che Maggio 2019 stato il quarto mese di Maggio più caldo mai registrato sulla Terra dal 1880, cioè da quando vengono effettuate le rilevazioni, mentre in Europa un Maggio così freddo non si registrava dal 2004. Secondo le rilevazioni della NOAA a livello globale la temperatura è stata di 0,85°C superiore alla media, cifra che pone il mese al 4° posto tra i mesi di Maggio più ...

Spettacolari nuvole blu elettrico nel cielo buio : le nubi nottilucenti incantano in Europa e negli USA [FOTO] : Giugno si sta rivelando un mese fantastico per vedere le nubi nottilucenti. I social sono pieni di foto delle affascinanti osservazioni e queste particolarissime nubi sono state osservate anche ben più a sud del solito, fino a San Francisco, in California, e a Parigi. Il sito Spaceweather.com ha riportato una grande diffusione del fenomeno tra l’8 e il 9 giugno scorsi, ma in realtà finora tutto il mese di giugno ha offerto ottime possibilità per ...

Tumori : “Italia al vertice in Europa nell’oncologia di precisione” : Sono più di 100 i centri certificati nel nostro Paese accreditati per l’esecuzione dei test molecolari, esami che permettono di individuare in anticipo la cura adatta a ogni paziente colpito da tumore. L’Italia è al vertice a livello europeo nell’oncologia di precisione, proprio grazie alla rete nazionale per i test bio-molecolari istituita da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e SIAPEC-IAP (Società Italiana di Anatomia Patologica ...

Huawei fa il boom in Europa nel primo trimestre 2019 - in attesa dei primi dati post-ban : IDC diffonde i dati di vendita degli smartphone del primo trimestre 2019 in Europa: Samsung cala e Apple crolla, mentre a crescere maggiormente sono Huawei e Xiaomi. L'articolo Huawei fa il boom in Europa nel primo trimestre 2019, in attesa dei primi dati post-ban proviene da TuttoAndroid.

Nella mappa della nuova (vecchia) Europa tutti i "sovranismi" hanno i loro confini - : Corrado Ocone Non un ritorno alle «piccole patrie», ma una visione più vasta del continente Chi sono i «sovranisti»? In cosa si differenziano dai vecchi nazionalisti? E dai «populisti»? Sono domande lecite e impellenti, visto che il termine ha fatto irruzione da poco nel dibattito politico-culturale per indicare una serie di partiti e movimenti emergenti in molti Paesi europei (e non solo). Per rispondere ad esse, Francesco Giubilei, che è ...

Baseball - European Champions Cup 2019 : Bologna in cima all’Europa! Battuta Amsterdam senz’appello. Parma costretta al ritiro nella finalina : La Fortitudo UnipolSai Bologna ritorna Campione d’Europa dopo sei anni. La formazione emiliana ritrova per la sesta volta il trono continentale battendo nella finale di European Champions Cup la L&D Amsterdam, che esce sconfitta con un sonante 8-0 dallo Stadio Gianni Falchi, pieno in ogni ordine di posti (tremila gli spettatori presenti). La partita, di fatto, non ha storia: l’UnipolSai parte con una grande carica e trova il ...

Quanti lavorano in Italia ed Europa nel settore della conoscenza? – Infografiche : Quanti lavorano in Italia ed Europa nel settore della conoscenza? – Infografiche Si tratta dei settori chiave per lo sviluppo economico di un Paese, quelli che pagano meglio e i meno destinati ad essere messi in crisi dallo sviluppo tecnologico. Sono quelli dell’ICT e in generale dei servizi della conoscenza, dalla ricerca e istruzione, alla medicina, a tutti quelli in cui secondo la definizione di Eurostat più di un terzo di ...

Agnelli : “Sono deluso - la riforma non riguarda i grandi club ma tutta l’Europa” : Nel corso della riunione convocata a Malta con i club appartenenti all’Eca Andrea Agnelli ha parlato della Super Champions: “Ognuno di noi viene da un paese diverso, con una Lega diversa, con diverse questioni e opportunità. Ma cerchiamo di trovare risposte che tengano conto del calcio europeo nel suo complesso, non dei singoli mercati”. La riforma, ha spiegato, non riguarda i grandi club, ma l’Europa: “Ciò che è ...

Prof in Estonia. “Vivo nella Silicon Valley d’Europa - dove si guarda al futuro e lo Stato ti semplifica la vita” : “L’Estonia è un Paese pragmatico, che guarda al futuro. Con la mia carta d’identità elettronica posso fare tutto, pago le tasse, do i voti ai miei studenti, ho le ricette del medico, l’abbonamento dell’autobus, siglo i documenti con la firma digitale”. Benvenuti in Estonia, la Silicon Valley d’Europa. Stefano Braghiroli, 38 anni originario di Modena, dal 2012 lavora all’Università di Tartu. In Estonia ha trovato un ...

Disoccupazione - Italia terzultima in Europa. Peggio soltanto Spagna e Grecia. Nell’Ue tasso ai minimi dal 2000 : Il tasso di Disoccupazione in Italia, al 10,2 per cento, è il terzo più alto dell’Unione europea. Secondo i dati pubblicati da Eurostat, vanno Peggio soltanto Spagna, dove è al 13,8%, e Grecia, 18,5%. La stessa situazione si ritrova nei numeri della Disoccupazione giovanile, con l’Italia al 31,4%, la Spagna al 32,7% e la Grecia che segna il tasso più basso al 38,8%. I dati, che confrontano il tasso di Disoccupazione di aprile 2019 ...

L'Europa ai piedi di Sarri e il popolo di Maurizio urlò nel cuore di Napoli : «Scusate ma che succede? Gioca l'Italia?». No signora cara che passi per piazza Miraglia a prendere un paio di pizze per la cena, stasera non gioca l'Italia e neanche il Napoli,...