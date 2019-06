Immigrazione | attivista portoghese rischia 20 anni in Italia Duro confronto tra Costa e

Ius Soli - il ballerino-attivista Olumati : “Non c’entra nulla con Immigrazione - noi nati qui. Governo? Può essere opportunità” : ”Lo Ius Soli non è né di destra né di sinistra. La sinistra l’ha sposato per lo stesso motivo per cui la destra non lo sposa: perché non l’hanno capito.” Così Sonny Olumati, il ballerino attivista per i diritti delle seconde generazioni, durante la presentazione del suo primo libro Il ragazzo leone a Roma, ritorna a parlare della legge sulla cittadinanza. ”Tutti i partiti legano lo Ius Soli all’immigrazione, ...