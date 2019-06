Il Regno Unito ha temporaneamente sospeso la vendita di armi all’Arabia Saudita

Il Regno Unito ha posticipato per la seconda volta l’entrata in vigore di un sistema per vietare ai minorenni l’accesso ai siti porno : Il Regno Unito ha posticipato per la seconda volta l’entrata in vigore di un sistema di controllo per evitare che i minorenni visitino siti porno. Il sistema di controllo sarebbe dovuto partire nell’aprile 2018, era poi stato spostato al 15

Gino D’Acampo : dopo il grande successo nel Regno Unito approderà sulla TV italiana : Chi è Gino D’Acampo? Gino D’Acampo è lo chef celebrità fiammeggiante che incanta gli spettatori del programma This Morning, programma tv Britannico, con la sua cucina italiana e le battute sfacciate. Ma prima che la stella di 42 anni diventasse famosa, Gino ha avuto un problemino con la legge che lo ha portato in prigione per due anni. Il suo passato criminale non è venuto alla luce fino al 2009 quando è apparso in I’m a ...

Oggi si sceglieranno i due candidati finali alla guida del Partito Conservatore del Regno Unito : Il Partito Conservatore del Regno Unito sceglierà Oggi i due candidati finali a prendere il posto di Theresa May come nuovo leader del Partito e, di conseguenza, come primo ministro del paese. Al momento sono ancora in corsa quattro candidati,

Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito : La versione 10.7 beta dell'App Google rivela deliziose animazioni per Face Match e altre piccole modifiche e aggiunte, inoltre Google Pay Send verrà chiuso nel Regno Unito il 6 settembre 2019, lasciando il servizio disponibile solo negli Stati Uniti e in India. L'articolo Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito : La versione 10.7 beta dell'App Google rivela deliziose animazioni per Face Match e altre piccole modifiche e aggiunte, inoltre Google Pay Send verrà chiuso nel Regno Unito il 6 settembre 2019, lasciando il servizio disponibile solo negli Stati Uniti e in India. L'articolo Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Anche il Regno Unito ha accusato l’Iran di aver attaccato le due petroliere nel golfo dell’Oman : Il Regno Unito si è aggiunto agli Stati Uniti nell’accusare l’Iran per l’attacco di giovedì scorso a due petroliere nel golfo dell’Oman. Sembra che l’attacco sia stato compiuto facendo esplodere mine navali posizionate sugli scafi, ma ci sono ancora diverse cose

Regno Unito - l’eredita della premier May : obiettivo zero emissioni di gas serra entro il 2050 : Dopo il fallimento con la Brexit, la premier britannica Theresa May vuole lasciare nelle sue ultime settimane di incarico a Downing Street un’eredità importante: l’obiettivo zero emissioni di gas serra entro il 2050. Secondo i media britannici, l’obiettivo del governo è contenuto in un emendamento alla legge sui cambiamenti climatici che sarà depositato oggi in parlamento e che non necessita del voto dei deputati. Il Regno ...

Regno UNITO/ Caos Conservatori - ora Johnson deve liberarsi dell'ombra di Trump : Si accende la corsa a nuovo leader del Partito Conservatore inglese. Sulla ribalta della competizione c'è il controverso Boris Johnson

I dieci candidati a succedere a Theresa May come primo ministro del Regno Unito : Il comitato 1922, l’organismo interno del gruppo parlamentare del Partito Conservatore britannico incaricato dell’elezione del leader, ha annunciato la lista dei dieci candidati alla successione della dimissionaria Theresa May come leader del partito e quindi anche come nuovo primo ministro

I dieci candidati alla nomina di nuovo primo ministro del Regno Unito : Il comitato 1922, l’organismo interno del gruppo parlamentare del Partito Conservatore britannico incaricato dell’elezione del leader, ha annunciato la lista dei dieci candidati alla successione della dimissionaria Theresa May come leader del partito e quindi anche come nuovo primo ministro

Le foto della visita di Trump nel Regno Unito : Nel primo giorno a Londra il presidente americano ha ispezionato guardie, preso tè e banchettato con la famiglia reale; oggi parlerà con Theresa May

Regno Unito - iniziata la visita di Trump. Il presidente Usa contro sindaco di Londra : “Io esempio di minaccia? È un perdente” : Una visita di Stato lunga tre giorni, con la Brexit alle porte, mentre la Gran Bretagna attende il prossimo premier dopo le dimissioni di Theresa May seguite al fallimento dei suoi accordi con la Commissione europea. Donald Trump atterra nel Regno Unito, dove parteciperà a un banchetto ospitato dalla regina Elisabetta II e incontrerà May. Anticipato dalle parole pronunciate mentre era in volo a bordo dell’Air Force One: da un lato, le ...

Brexit - Coldiretti : mai così tanti prodotti alimentari italiani richiesti nel Regno Unito : Mai così tanti prodotti alimentari italiani sono stati richiesti nel Regno Unito con la paura di una Brexit senza accordo che spinge il record di sempre nelle esportazioni che fanno registrare un balzo del 18% nel Paese dove è corsa agli acquisti per fare scorte di cibo e bevande italiane per il timore dell’arrivo di dazi e ostacoli amministrativi. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero ...

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriva per una visita di stato nel Regno Unito : Mentre il Regno Unito si prepara per la visita di stato di tre giorni di Donald Trump che avverrà oggi, lunedì 3 giugno 2019, i commenti del presidente degli Stati Uniti stanno già suscitando scalpore. In un’intervista con The Sun, Trump ha dato la sua opinione riguardo politica britannica, appoggiando Boris Johnson nel suo tentativo di diventare il prossimo primo ministro del Regno Unito. “Mi è sempre piaciuto … è stato molto ...