Il Re Leone | Beyoncé duetta con Donald Glover nel nuovo spot

Svelato il primo teaser de Il Re Leone con la voce di Beyoncé per la Leonessa Nala (video) : Il primo teaser de Il Re Leone con la voce di Beyoncé per la Leonessa Nala è stato diffuso in rete nella serata del 3 giugno dalla stessa Queen Bey, che ha usato i suoi seguitissimi social network per condividere un mini-trailer del film incentrato sul personaggio a cui presta la voce. Nelle prime immagini inedite dedicate a Nala contenute nella clip, la Leonessa incoraggia il protagonista a prendere le redini del regno lasciatogli in eredità ...