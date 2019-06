Il nuovo trailer di Stranger Things 3 tra citazioni e teorie confermate | svelato uno dei

Maneater : nuovo trailer per l'open world con protagonista uno squalo : Se anche voi non vedete l'ora di immergervi a caccia di umani con Maneater, allora sarete felici di sapere che il canale YouTube di IGN ha recentemente pubblicato un nuovo trailer per questo sandbox che vi metterà nei panni di uno squalo.Il video mostra il nostro amico acquatico vagare per la mappa di gioco, assalendo ignari umani e rovesciando barche, il tutto condito con salti degni del più trash tra gli Sharknado. Per quanto riguarda il ...

Astral Chain mostra i muscoli in un nuovo trailer : Nintendo ha da poco pubblicato un nuovo breve trailer di 10 minuti dedicato ad Astral Chain, nuovo ed attesissimo action con elementi RPG sviluppato da Platinum Games.Come riporta Gematsu, il trailer ci da un'idea del combattimento e mostra svariate meccaniche che vanno dalle azioni base alla cooperazione con Legion. Di seguito potete trovare il trailer, buona visione! "Ad Ark, una città multiculturale di un futuro non molto lontano, sono ...

Il nuovo trailer di Remnant : From the Ashes mostra le lande desolate di Rhom : Remnant: From the Ashes è il nuovo sparatutto in terza persona di Gunfire Games (Darksiders 3). In questo titolo una forza inter-dimensionale chiamata Root ha invaso la Terra e ha lasciato l'umanità nel caos. Per sopravvivere e sconfiggere definitivamente il nemico, i giocatori dovranno viaggiare in altri regni. Uno di questi è Rhom che può essere visto nel nuovo trailer riportato da Gamingbolt.Rhom è interessante perché i suoi abitanti hanno ...

Annunciate le beta e un nuovo trailer per Monster Hunter World : Iceborne : Monster Hunter World: Iceborne ha presentato le date per la beta del gioco, riportiamo quindi di seguito il trailer assieme al comunicato ufficiale per tutti i dettagli:Indossate l'equipaggiamento invernale e portatevi una bevanda calda! Capcom ha oggi confermato i dettagli per l'imminente sessione beta su PlayStation 4 di Monster Hunter World: Iceborne, la tanto attesa, massiccia espansione del titolo più venduto di Capcom, Monster Hunter: ...

Memorrha – nuovo gameplay trailer svela la data di rilascio : Un anno fa, lo studio di sviluppo StickyStoneStudio presentò un primo filmato del suo puzzle game “Memorrha“. Ora sono tornati con un Nuovo video gameplay con contenuti mai visti prima d’ora, che rivelano i primi dettagli sul misterioso mondo di gioco. Ma il trailer mostra più di un semplice contenuto che è stato tenuto nascosto fino ad ora. Lo sviluppatore ha usato il suo tempo nell’ultimo anno per espandere ...

Succubus : lo spin-off dell'infernale Agony riceve un nuovo trailer : Attraverso un comunicato stampa apprendiamo che Madmind ha da poco pubblicato un nuovo trailer dedicato al suo Succubus, lo spin-off dell'infernale (e discusso) Agony.Insieme al nuovo trailer, gli sviluppatori lanciano una campagna sui social media con cui i giocatori saranno in grado di stabilire un contatto diretto con il personaggio principale del gioco, Succubus Vydija. "Grazie al telefono finito direttamente nella sua caverna, Vydija ha ora ...

«Veronica Mars» - il nuovo trailer : cosa aspettarci dal revival : Veronica Mars, il filmVeronica Mars, il filmVeronica Mars, il filmVeronica Mars, il filmVeronica Mars, il filmVeronica Mars, il filmVeronica Mars, il filmVeronica Mars, il filmVeronica Mars, il filmVeronica Mars, il filmVeronica Mars, il filmVeronica Mars, il filmVeronica Mars, il filmVeronica Mars, il filmPer tutta la vita ha sognato di lasciare Neptune e di esplorare il mondo, ma il richiamo delle radici nel cuore di Veronica Mars è più forte ...

The Surge 2 si mostra all’E3 2019 con un nuovo Trailer : The Surge 2 è il secondo capitolo dell’eccellente serie Action-RPG di Deck13 e Focus Home Interactive, in arrivo il 24 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC. In questo nuovo stupendo Trailer cinematico accompagnato musicalmente da The Day Is My Enemy dei Prodigy, potete avere un assaggio delle nuove features, storie e nemici che compariranno in questo violentissimo sequel fantascientifico. All’interno delle ...

Veronica Mars il nuovo trailer del revival accontenta i fan della coppia LoVe : L'estate dei ricordi del pubblico americano, intrisa di nostalgia, prima di approdare a Beverly Hills, il 26 luglio si fermerà sulle coste della fittizia cittadina di Neptune per ritrovare Veronica Mars. Curiosamente in entrambi i casi non c'è ancora una data italiana e anche le vecchie stagioni non affollano Box Sets o piattaforme di streaming nostrane.Il nuovo trailer del revival di Veronica Mars riporta Kristen Bell dietro la scrivania da ...

The Surge 2 si mostra all’E3 2019 con un nuovo Trailer : The Surge 2 è il secondo capitolo dell’eccellente serie Action-RPG di Deck13 e Focus Home Interactive, in arrivo il 24 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC. In questo nuovo stupendo Trailer cinematico accompagnato musicalmente da The Day Is My Enemy dei Prodigy, potete avere un assaggio delle nuove features, storie e nemici che compariranno in questo violentissimo sequel fantascientifico. All’interno delle ...

Stormland : l'avventura VR di Insomniac Games si mostra in un nuovo gameplay trailer : Senza pensare troppo ai recenti rumor su Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games ha deciso di utilizzare il palco dell'E3 2019 per mostrare al pubblico un altro assaggio del suo titolo VR Stormland, in particolare le ambientazioni aliene che i giocatori dovranno esplorare per cercare di sopravvivere ad un mondo ostile.Come potete vedere nel video pubblicato di recente, il giocatore rivestirà i panni di un simpatico androide che si dirige su un ...

Alaloth Champions of the Four Kingdoms si mostra in un nuovo story trailer all'E3 : Gamera Interactive ha pubblicato un nuovo trailer all'E3 del suo RPG Alaloth Champions of the Four Kingdoms che introduce la storia del gioco.Alaloth è un gioco di ruolo ambientato in un mondo fantasy, caratterizzato da intensi combattimenti e dungeon, con un gameplay ispirato ai classici del passato e ai moderni capolavori d'azione. Ci saranno quattro classi giocabili, che vi permetteranno di scegliere tra umani, elfi, nani e orchi, tra oltre ...

Il nuovo trailer di “Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle” : Ecco il nuovo trailer di "Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle", il nuovo film d'animazione di Walt Disney Studios che arriverà nelle sale il 27 novembre. La squadra creativa premiata con l'Academy Award, formata dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e dal produttore Peter Del Vecho, riporterà sul grande schermo gli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che nella versione italiana avranno ancora una volta le voci di Serena Autieri, Serena ...

E3 2019 : Fire Emblem Three Houses si mostra in un nuovo trailer - annunciata la data di uscita : Fire Emblem Three Houses è forse il titolo di maggior rilievo del Nintendo Direct andato in onda pochi minuti fa e per l'occasione è stato mostrato un nuovissimo trailer che annunciata anche la data di uscita.Questa volta vi metterete nei panni di un professore che dovrà seguire gli studenti nella loro vita accademica e guidarli in battaglie tattiche a turni ricche di nuove sfumature strategiche da tenere in considerazione. A mano a mano che la ...