Il nuovo studio dell' ex director di Dead Space è al lavoro su un titolo multiplayer

Diabete - la vitamina D può prevenire la glicemia alta? Un nuovo studio fa chiarezza : Quanto contribuisce la vitamina D nella prevenzione del Diabete di tipo 2? Molti i pareri, spesso in contrasto: se da un lato alcune ricerche sostengono che dare supplementi giornalieri di vitamina D possa giovare nella lotta alla glicemia alta, altre ricerche sostengono che la vitamina D non riduce in modo significativo il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2 in soggetti predisposti e che presentano un livello sufficiente di tale ...

Il nuovo album di Demi Lovato prende forma in studio con Blush e produttori da Grammy : Manca ancora un annuncio ufficiale, ma tutto lascia presupporre che siano iniziati i lavori per il nuovo album di Demi Lovato: dopo l'anno più difficile della sua vita, la popstar è tornata in studio insieme a produttori e compositori per realizzare brani inediti che confluiranno nel suo prossimo disco. Il successore di Tell Me You Love Me - la cui promozione in tour fu interrotta la scorsa estate per il ricovero in rianimazione della ...

Questo nuovo studio sfata quattro miti sulle reti 5G : Una ricerca condotta da Ericsson prova a fare chiarezza su alcuni falsi miti che circolano sul 5G, parlando piuttosto delle potenzialità. L'articolo Questo nuovo studio sfata quattro miti sulle reti 5G proviene da TuttoAndroid.

Baldo è l'avventura dello studio italiano NAps Team che si ispira a Zelda e allo Studio Ghibl e che si mostra in un nuovo trailer : Lo Studio italiano NAps Team ha annunciato il suo nuovo progetto intitolato Baldo. Di che titolo si tratta? Ebbene, si tratta di un'avventura ispirata allo stile visivo dello Studio Ghibli e a Zelda, il tutto condito da una grafica in cel shading.Baldo è previsto in uscita su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e IGN ci ha fornito uno sguardo al gioco pubblicando un nuovo gameplay trailer, visibile qui sotto, che mostra i personaggi e i ...

Ex dipendenti di Telltale parlano della chiusura dello studio in un nuovo documentario : L'improvvisa chiusura di Telltale Games ha scosso l'industria alla fine dell'anno scorso. È stato un evento inaspettato per i fan e i giornalisti, così come per quelli che hanno lavorato all'interno dello studio. Con il passare del tempo, sono emersi ulteriori dettagli su quello che è successo: in gran parte è emerso che lo studio sarebbe stato mal gestito e si sarebbe trovato di fronte a un successo inaspettato. Un nuovo documentario fornisce ...

Glifosato - un nuovo studio rilancia l’allarme per la salute : (foto: Getty Images) Nuova puntata della saga sul Glifosato, l’ingrediente principale di Roundup (il diserbante targato Monsanto/Bayer più utilizzato al mondo), messo sotto processo perché sospettato di essere nocivo per la salute umana. Non c’è accordo tra le istituzioni e pare nemmeno nella comunità scientifica, divisa tra chi ritiene non ci siano evidenze concrete e chi si dice convinto della pericolosità dell’erbicida. A ...

Etna - nuovo studio dei ricercatori Ingv : ricercatori dell'Ingv, su Etna: "Il sisma di dicembre potrebbe aver esaurito energia" a dirlo è un nuovo studio realizzato dagli scienziati

Marvel Studios – nuovo spot di Avengers : Endgame! : Marvel Studios – Guarda ora il Nuovo spettacolare spot di Avengers: Endgame! Mentre in poco tempo dalla sua uscita al cinema Avengers: Endgame ha superato Titanic al botteghino, i Marvel Studios conquistano l’attenzione dei fan pubblicando un Nuovo spot promozionale del film. Inoltre è stata rivelata la data in cui Avengers 4, la nuova leggendaria pellicola ... Leggi tuttoMarvel Studios – Nuovo spot di Avengers: ...

Claire de Lune – nuovo trailer rilasciato da Tactic Studios : Oggi lo studio di sviluppo Tactic Studios ha pubblicato un trailer di Claire de Lune, un gioco di avventura in prima persona basato su una storia ambientata in un universo fantascientifico. Il Nuovo titolo è stato sviluppato utilizzando il motore Immortal Engine, creato da zero da soltanto due persone. Claire de Lune offre la risoluzione di puzzle, sequenze di platforming, stealth e combattimenti in prima persona, combinati ad una coinvolgente ...

C’è un nuovo studio su “Tredici” e i suicidi degli adolescenti : Dopo l'uscita della serie di Netflix c'è stato un picco di suicidi tra gli adolescenti statunitensi, ma non è certo che ci sia un legame causa-effetto

Un nuovo metodo per lo studio del ruolo dell’RNA nella risposta al danno del DNA : Il riconoscimento dell’importanza dell’RNA nei processi biologici è in aumento esponenziale. Un tempo considerato semplice messaggero di informazioni tra DNA e proteine, negli ultimi decenni l’RNA ha dimostrato di essere essenziale nella regolazione di diversi processi cellulari, come la modulazione del messaggio genico, la struttura della cromatina e vari aspetti della stabilità genomica direttamente implicata in patologie ...

Dal Crea un nuovo studio sull’evoluzione del frumento tenero : Il Crea è l’unico partner italiano del consorzio internazionale, finanziato dal progetto europeo WHEALBI, che ha parzialmente risequenziato per la prima volta ben 500 linee di frumento, per capire come 10.000 anni di selezione naturale, adattamento all’ambiente e selezione umana hanno portato oggi al cereale più coltivato al mondo, così come lo conosciamo. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista “Nature Genetics” è firmato da oltre 29 ...

Il lead designer di KOTOR e Dragon Age : Origins guiderà un nuovo studio per Wizards of the Coast : Wizards of the Coast ha annunciato l'apertura di un nuovo studio ad Austin (Texas), capitanato dall'ex BioWare James Ohlen. L'uomo ha lasciato la compagnia dopo una carriera lunga 22 anni passata a lavorare su perle indimenticabili come la serie Baldur's Gate , Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Jade Empire e Dragon Age: Origins.Come riporta PC Gamer, Ohlen si è detto molto felice di poter lavorare con Wizards of the ...