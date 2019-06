Il nuovo primo ministro britannico sarà uno tra Boris Johnson e Jeremy Hunt

Huawei Nova 5 Pro potrebbe essere il primo del nuovo brand Nova : eccolo in tanti render : Huawei Nova 5 Pro è il protagonista di una serie di indiscrezioni e apparizioni in Rete, grazie alle quali possiamo farci un'idea del suo possibile design L'articolo Huawei Nova 5 Pro potrebbe essere il primo del nuovo brand Nova: eccolo in tanti render proviene da TuttoAndroid.

Uscita di Watch Dogs Legion ufficiale all’E3 2019 : nuovo trailer e primo gameplay : Che Watch Dogs Legion fosse in sviluppo nelle laboriose fucine di Ubisoft non è di certo un segreto. Una manciata di giorni fa, il colosso francese ha infatti annunciato con un primo teaser il terzo capitolo della celebre saga tutta hacking e spionaggio. In occasione dell'edizione 2019 dell'Electronic Entertainment Expo, attualmente in corso in quel di Los Angeles, abbiamo però potuto scoprire assai di più su questo promettente titolo, che ...

I dieci candidati alla nomina di nuovo primo ministro del Regno Unito : Il comitato 1922, l’organismo interno del gruppo parlamentare del Partito Conservatore britannico incaricato dell’elezione del leader, ha annunciato la lista dei dieci candidati alla successione della dimissionaria Theresa May come leader del partito e quindi anche come nuovo primo ministro

Virginia Tomarchio e Vincenzo Di Primo : nuovo amore ad Amici? L’indiscrezione : Da Amici di Maria De Filippi è nata una nuova coppia? Il quarto classificato dell’edizione 2019 del talent show di Canale 5, Vincenzo Di Primo, e la ballerina professionista Virginia Tomarchio (a sua volta arrivata terza nell’edizione numero 14 ed ex fidanzata di Cristian Lo Presti) hanno condiviso delle storie su Instagram tra l’8 e il 9 di giugno in cui li si vedeva chiaramente partecipare alla stessa festa insieme. Da qui, ...

E3 2019 : Deathloop annunciato con il primo trailer - ecco il nuovo progetto di Arkane Lyon : Arkane Studios e in particolare Arkane Lyon presentano un action in prima persona che vuole essere innovativo e fresco rispetto ai precedenti lavori della software house e ovviamente agli altri esponenti del genere.Il gioco è ambientato durante quello che viene definito un "tempo di follie". Il trailer mostra due protagonisti bloccati in una sorta di ciclo infinito. I protagonisti sembrano anche dotati di poteri particolari non meglio ...

Bleeding Edge : trapela in rete il primo gameplay trailer del nuovo titolo di Ninja Theory : Bleeding Edge è il titolo del nuovo progetto di Ninja Theory, e possiamo vederne il gameplay trailer di presentazione in anteprima.Sentiremo parlare del gioco proprio alla conferenza Microsoft di questo E3 2019, ma già dalle immagini del trailer trapelato possiamo vedere come al progetto avremo la collaborazione di Rahni Tucker, il Combat Director di DmC Devil May Cry. Stando alle immagini, i protagonisti di questa nuova IP in arrivo per PC, ...

nuovo set Lego celebra il 50° anniversario dell’Apollo 11 : spettacolare modellino ricrea il primo atterraggio sulla luna in mattoncini [FOTO] : Quest’estate celebreremo il 50° anniversario della missione Apollo 11, nello specifico il 20 luglio, se consideriamola date effettiva dall’allunaggio e Lego lo festeggia con un set del lander lunare Eagle, sviluppato insieme alla NASA. Non si tratta del primo lander lunare della Lego, ma il Nuovo modello è molto più grande, più preciso e presenta oltre il doppio dei pezzi per una costruzione ancora più interessante. Oltre ai pezzi d’oro più ...

SARRI nuovo ALLENATORE JUVENTUS/ Londra prende tempo : Chiesa il primo regalo? : SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS: pronto un triennale da 6 milioni di euro all'anno, si parla già dei giocatori che potrebbero seguirlo.

Milan - Maldini ha deciso di restare : il primo compito sarà quello di scegliere il nuovo allenatore : L’ex capitano rossonero ha deciso di accettare la proposta di Gazidis, andando a ricoprire il ruolo di direttore tecnico appartenuto a Leonardo fino a qualche settimana fa Paolo Maldini pare abbia accettato la proposta del Milan, rimanendo nell’organigramma rossonero nel nuovo ruolo di direttore tecnico, appartenuto a Leonardo fino a qualche giorno fa. Spada/LaPresse Dopo alcuni giorni di valutazioni, lo storico ex capitano ...

Transient - un nuovo gioco dalle tinte lovecraftiane - si mostra in un primo trailer : Transient, un suggestivo gioco ispirato a HP Lovecrat, mostra il suo mondo in un primo trailer. Come riportato da OnlySP, il gioco è un thriller cyberpunk lovecraftiano che si svolge in un lontano futuro post-apocalittico. I giocatori prenderanno il controllo di Randolph Carter, membro di un famigerato gruppo di hacker chiamato ODIN, all'interno di Domed City Providence.Carter si imbatterà accidentalmente in una terrificante verità, una verità ...

James Marape è il nuovo primo ministro di Papua Nuova Guinea : James Marape è stato eletto primo ministro dal Parlamento di Papua Nuova Guinea, un paese che occupa la parte orientale dell’isola della Nuova Guinea e alcune isole a nord dell’Australia. Domenica l’ex primo ministro del paese, Peter O’Neill, si era dimesso dopo

Never Really Over è il nuovo singolo di Katy Perry - il primo da solista per dimenticare il flop di Witness : Dopo i rumors delle ultime settimane, arriva l'annuncio ufficiale del titolo e della data d'uscita del nuovo singolo di Katy Perry: la popstar sta per dare inizio alla nuova era discografica con un brano che - presumibilmente - anticipa un nuovo album di inediti, il successore del flop di vendite Witness. Confermando le voci che circolavano già in rete nell'ultima settimana, la popstar californiana ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo ...

C’è un nuovo Tamagotchi - 20 anni dopo il primo : Il loro primo esordio risale al 1996 e nonostante siano passati più di vent’anni, probabilmente i nostalgici del passato non avranno ancora dimenticato i giorni (e le notti) trascorsi ad accudire il loro amato animaletto virtuale che prendeva vita all’interno dei Tamagotchi. Del Tamagotchi, una delle icone degli anni Novanta, è memorabile innanzitutto la storia: la sua invenzione si deve a un giorno in cui Aki Maita, della Bandai ...

JWoww ha debuttato in pubblico con il nuovo fidanzato : il primo red carpet insieme : Ecco chi è il fidanzato della star di Jersey Shore The post JWoww ha debuttato in pubblico con il nuovo fidanzato: il primo red carpet insieme appeared first on News Mtv Italia.