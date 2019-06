Il Missouri è il primo stato USA senza cliniche per l' aborto

huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) Ilha di fatto bandito l’interruzione di gravidanza dallo. Il dipartimento della sanità non ha rinnovato la licenza all’unica clinica rimasta che praticava l’diventando ilUsa ad aver abolito le strutture. Un fatto mai successo nel Paese dalla storica sentenza della Corte Suprema Roe V.Wade del 1973.

