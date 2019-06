Il M5S replica a Salvini | Se vuole far saltare tutto lo dica

Incidente Venezia - Salvini attacca : senza i "no" M5S si poteva evitare. La replica : fa solo annunci : Anche l'Incidente di Venezia diventa terreno di scontro politico tra gli alleati di governo. «senza i no di M5S si poteva evitare», attacca Matteo Salvini, poco dopo l'intervento...

Lega-M5S - Giorgetti : così non si va avanti La replica di Di Maio : «Basta minacce» : Il sottosegretario leghista: «La mia riflessione è che se c’è un governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose»

Vittorio Sgarbi - sarà presidente del Mart di Rovereto e già querela un consigliere M5S. Replica : “Lo querelo io per insulti” : Non si può dire che passerà inosservato lo sbarco di Vittorio Sgarbi a Rovereto, come presidente del Mart, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea. Un incarico fortissimamente voluto dalla giunta del presidente della Provincia, il leghista Maurizio Fugatti. Prima ancora di arrivare, il deputato di centrodestra si è fatto annunciare da una querela per diffamazione nei confronti del consigliere provinciale del M5s, Alex Marini. Il motivo? “Ho ...

Voli di Stato - M5S all’attacco di Salvini : "Chiarisca". Lui replica : "Nessuna irregolarità - dimostrino il contrario" : Tensioni nella maggioranza sui Voli di Statodel ministro dell’Interno Matteo Salvini. La nuova querelle è scoppiata dopo la notizia che la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo esplorativo sulle finalità di quei viaggi, in aereo ed elicottero. Voli di Stato, M5s all’attacco di Salvini: “Chiarisca' | Lui: 'Nessuna irregolarità, dimostrino il contrario' Degli atti relativi ai viaggi di Matteo ...

Salvini : "C'è troppa sintonia tra M5S e Pd"La replica : "Sono loro a votare con i Dem" : Il leader del Carroccio: "Flat Tax, autonomia, sicurezza: dicono sempre no". Il capo del M5s: "Non è vero, è lui che ha preso troppo sul personale il caso Siri"

Di Maio-Salvini - nuovo scontro : «Ormai difende la casta». La replica : «M5S sembra il Pd» : Ancora tensioni tra M5S e Lega, con Di Maio che accusa Salvini di essersi spostato all'estrema destra, schierandosi a difesa della casta, e l'alleato che contrattacca rimproverando ai...

Siri - Salvini minaccia M5S : "Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" ma Di Maio replica : "Con la corruzione non si sta zitti" : Nodo della discordia un "cinguettio", poi rimosso, su pescherecci italiani nel mirino dei libici. Interno: "La Trenta faccia il ministro" e la Difesa: "Fate campagna elettorale"

Siri - da M5S insulti a Salvini Che replica : «Tappatevi la bocca - è l’ultimo avviso» Video : Il vicepremier leghista si scaglia contro i pentastellati: «Se dall’opposizione insulti e critiche sono ovvie, da chi dovrebbe essere alleato no»

Caso Siri - volano stracci nel governo. M5S : se Salvini ha...gli attributi lo cacci. La replica : tappatevi la bocca : Clima incandescente in vista del Consiglio dei ministri di mercoledì sulle dimissioni del sottosegretario accusato di corruzione. Toni durissimi fra i due vicepremier

Scontro M5S-Salvini sul tweet (rimosso) della ministra Trenta. La replica Di Maio : «Lega attacca per coprire caso Siri» video : Il premier Conte cerca la tregua: «In Consiglio dei ministri nessuna conta» Ma Di Maio accusa Salvini di attaccare la ministra per «coprire» il sottosegretario

Nessun dialogo tra M5S e Pd su conflitto di interessi e salario minimo. La replica di Di Maio a Delrio : 'Avete avuto il vostro tempo'. E sul ... : Un esempio? La legge per togliere gli ospedali dalle mani della politica. Un altro? Il taglio degli stipendi dei parlamentari. Un altro ancora? Il salario minimo, che di stipendio aumenti quello ...

Pressing M5S su Salvini : "Chiarisca rapporti con Arata". Lui replica : l'ho incontrato una sola volta : Non può rimanere in silenzio in eterno difendendo ad oltranza la posizione di Siri nonostante ci sia di mezzo una indagine per corruzione dove emergono anche legami con il mondo mafioso". Così in una ...