Il Governo spieghi perché rinuncia a ospitare COP 26 per il clima in Italia

Scuola - stipendi docenti e personale ATA ultime notizie : ‘Glielo spieghiamo noi al Governo come aumentarli’ : Il tema del rinnovo contrattuale e dell’aumento stipendiale a favore del personale docente e del personale ATA della Scuola continua ad essere in primo piano. L’intesa tra il Governo e i sindacati non convince affatto il personale scolastico che teme un’altra beffa, definendo l’accordo come un ‘pastrocchio pre elettorale’. Non convincono, soprattutto, le promesse di aumenti a tre cifre del Ministro ...