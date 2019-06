Il Governo della continuità | l' export di armi verso l' Arabia Saudita

"Sarà il Governo a nominare il Direttorio". Lega e M5s presentano la riforma della governance Bankitalia : Lega e Movimento 5 stelle hanno presentato in Senato un disegno di legge che rivoluziona le regole di nomina del governatore della Banca d’Italia, del direttore generale e dei vicedirettori e attribuisce al Parlamento il potere di modificarne lo statuto. Lo scrive la Reuters, che ha preso visione della proposta di legge già anticipata dal Messaggero tre giorni fa. Lo scopo è di attribuire al Governo e in parte al Parlamento ...

Un patto dei produttori e una rilettura di Keynes contro il Governo della spesa pubblica : Un patto dei produttori, per la competitività delle imprese e per il lavoro, contro il governo della spesa pubblica in debito, dei redditi di cittadinanza, delle pensioni anzitempo a “quota 100”, dei condoni, delle fantasie perverse sui pericolosi minibot anti-euro e delle promesse di generici tagli fiscali.Alla vigilia di un’estate carica di tensioni sociali e difficili partite politiche, a cominciare da quelle con la ...

Il Governo di Berlino ha approvato un piano per bloccare l’aumento degli affitti di 1 - 5 milioni di case della città : Il governo locale di Berlino, controllato da una coalizione di tre partiti di sinistra (i Socialdemocratici, i Verdi e La Sinistra), ha approvato martedì un piano che prevede il blocco dell’aumento degli affitti di 1,5 milioni di appartamenti in tutta

Governo ultime notizie : riforma della giustizia - vertice in vista : Governo ultime notizie: riforma della giustizia, vertice in vista Il caos nel quale è caduto il consiglio superiore della magistratura ha messo in allerta l’esecutivo gialloverde. È previsto un vertice urgente per varare una riforma del Csm, l’organo che dovrebbe – almeno sul piano teorico – garantire l’indipendenza del potere giudiziario. Tuttavia, le recenti vicende che hanno coinvolto anche l’ex ...

Caos Csm - il Governo prepara la riforma della giustizia : "Serve un muro tra politica e giudici" : Il guardasigilli si troverà mercoledì con la ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e il premier Giuseppe Conte. Gli obiettivi sono togliere potere alle correnti che si creano in seno al Csm, "blindare" la meritocrazia e realizzare la separazione delle carriere

Caos Csm - il Governo accelera Riforma della giustizia più vicina : Il guardasigilli si troverà mercoledì con la ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e il premier Giuseppe Conte. Gli obiettivi... Segui su affaritaliani.it

Caso Csm - il Governo accelera Riforma della giustizia più vicina : Il guardasigilli si troverà mercoledì con la ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e il premier Giuseppe Conte. Gli obiettivi... Segui su affaritaliani.it

Legge sblocca cantieri : Calabria sempre in lista d’attesa. D’Ippolito e Sapia : il Governo e il M5s non c’entrano con lo stallo dei lavori della statale 106 : “Passata la Festa Gabbatu lu Santu”. Affermazione vecchia come il Mondo, ma sempre efficace per affermare il disinteresse per qualcosa

Governo - Tria ribalta i retroscena della stampa : “Lite con Salvini? Siamo andati via insieme. Mai contrario a flat tax” : È una “notizia chiaramente falsa, di colore”. Il ministro Giovanni Tria liquida così al suo arrivo all’Eurogruppo a Lussemburgo chi gli chiede conto dei retroscena apparsi questa mattina sui giornali. Racconti di un vertice economico, quello tenuto ieri a Palazzo Chigi, in cui sarebbero volati gli stracci e Matteo Salvini si sarebbe infuriato con il titolare del Mef per un suo presunto no alla flat tax. “È falso che io ...

Salvini-Tria - tensioni sulla flat tax. Sul Governo torna lo spettro della crisi : Il vertice economico si risolve in un rinvio a sette tavoli di lavoro. Ma la frattura tra Salvini e Tria si allarga. Per questo nessuno tra i leghisti se la sente ancora di archiviare lo spettro della crisi e del voto anticipato, che i Cinque Stelle invece, indeboliti e alle prese con una faticosa riorganizzazione interna, vedono come fumo negli occhi...

Condono. Il Governo della continuità colpisce ancora : Come raccogliere soldi senza perdere consensi? La via è sempre la stessa: condoni fiscali. Li chiamano, con grande ipocrisia, “pace fiscale”, ma sempre di condoni si tratta.Ieri è passata la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle (rottamazione ter, per ora) e per il saldo e stralcio. Gioire per le entrate che derivano da questi provvedimenti è come gioire delle entrate che incassi quando sei ...

Albania - Socialisti al Governo chiedono le dimissioni presidente della Repubblica : ‘Vuole annullare elezioni Amministrative’ : La maggioranza socialista di governo in Albania ha annunciato l’avvio delle procedure per la rimozione del presidente della Repubblica, Ilir Meta. Il sottosegretario per le relazioni con il Parlamento del Partito Socialista, Elisa Spiropali, ha spiegato che alla base della decisione dei politici guidati dal premier Edi Rama c’è la scelta del Capo dello Stato di annullare le elezioni amministrative in programma per il 30 giugno. Per ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - sondaggio Pagnoncelli : "Il prezzo della rissa" - di quanto crolla il Governo : Il governo - secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli, sul Corriere della Sera - perde quattro punti, attestandosi a 52. Il premier Giuseppe Conte cala di 6 punti e viene raggiunto a quota 53 da Matteo Salvini, che pure perde 2 punti. A seguire il vicepremier Luigi Di Maio (indice 32), in flessione

Franco Bechis sulla lettera della Commissione Ue : "L'ombra di un nuovo Governo Monti" : "C'è un solo governo che la Commissione europea vorrebbe ancora oggi alla guida dell'Italia, ed è proprio l'esecutivo che meno rimpiangono gli italiani: quello che fu guidato da Mario Monti", esordisce Franco Bechis in un commento su Il Tempo in cui mette in guardia circa le prossime mosse di Bruxel