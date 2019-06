Il ghiaccio dell’Himalaya si sta sciogliendo più velocemente del previsto

wired

(Di venerdì 21 giugno 2019) (foto: PRAKASH MATHEMA/AFP/Getty Images) Alcune persone minimizzano fenomeni come lo scioglimento dei ghiacciai dicendo egoisticamente che non ci riguardano in modo diretto: il livello del mare si alzerà solo tra diversi anni, quando noi non saremo più in giro. In realtà, la scomparsa di alcune città a rischio sommersione non è l’unica conseguenza cui l’umanità sta andando incontro su questo fronte, e alcune parti di mondo stanno facendo già ora i conti con l’assottigliamento dei ghiacciai. In Himalaya, per esempio – una zona da cui dipende la sopravvivenza di 1 miliardo di persone – l’ambiente è a rischio a causa della progressiva diminuzione di scorte d’acqua dolce. Un rischio che fino a vent’anni fa non esisteva. I ricercatori della Columbia University guidata da Joshua Maurer hanno scoperto che i ghiacciai nella regione si stannoal ...

marte3001 : Stiamo per perdere i #ghiacciai dell' #Himalaya! La causa ormai è innegabile! #savetheplanet #GlobalWarming… - Gianbilico : @Margher84961176 Vediamo. Ci penso un attimo?????? Fatto! 2 cynar con ghiaccio dell' Himalaya? -