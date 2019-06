Il clochard accusato dell' omicidio dello studente americano Beau Solomon è stato assolto

huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) “per non avere commesso il fatto”. Dopo oltre quattro ore di camera di consiglio i giudicia III corte d’assise di Roma hanno fatto cadere le accuse nei confronti di Massimo Galioto, ildi 44 annidi aver spinto nel Teveredi 19 anni, poi morto per annegamento.Un colpo di scena in una vicenda giudiziaria nella quale la Procura aveva sollecitato l’ergastolo, il massimoa pena, per l’uomo che era solito dormire, assieme ad altre persone, sulla banchina del fiume, sotto il ponte Garibaldi.Per i giudici, gli elementi raccolti dai Pm Nadia Plastina e Gennaro Varone, non sono stati sufficienti a dimostrare la colpevolezza del. Secondo l’impiantorio Galioto quella notte avrebbe avuto un violento litigio con loa John Cabot University, giunto sulla banchina del ...

