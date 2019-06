Il cellulare Energizer da 12 euro

wired

(Di venerdì 21 giugno 2019) (foto:) Un nuovomarchiatosi affaccia sul mercato, ma non è più massiccio e pesante come il ben noto P18k protagonista, suo malgrado, di un incredibile flop sulle piattaforma di crowdfunding. Nel caso diEnergy E12 invece, si è puntato sulla semplicità con un vero e proprio telefonino che si limita a chiamare e inviare messaggi offrendo una lunga durata della batteria proprio grazie alla sua essenzialità. E il prezzo è davvero insuperabile: solo 11,99. Per scendere a questo costo così ridotto il produttore Avenir Telecom (che ha la licenza di produzione del brand) ha lavorato togliendo tutto ciò che è stato considerato superfluo per un inno al minimalismo estetico e di hardware. La scheda tecnica diEnergy E12 si legge in un respiro dato che conta su uno schermo da 1.8 pollici a risoluzione qqvga a colori, possibilità di ...