Huawei ha già superato i 100 milioni di smartphone spediti | bene anche Huawei Watch GT

Già aggiornato il Huawei P30 Lite e in sicurezza con patch 159 : riflessione su EMUI : Il Huawei P30 Lite è freschissimo di lancio commerciale in Europa ed in Italia eppure il dispositivo è protagonista già di un aggiornamento interessante. Lo smartphone di fascia media della serie P30 in effetti riceve in queste ore una patch di sicurezza che lo mette al sicuro da determinate vulnerabilità e minacce. Il riferimento particolare è al firmware 159. Magari chi ha appena acquistato proprio il Huawei P30 Lite con una delle tante ...

Huawei sta lavorando al proprio sistema operativo dal 2012 e ha già iniziato i test pubblici : Scopriamo la storia del sistema operativo proprietario di Huawei, la cui nascita risale a sette anni fa e che è in fase di test su un milione di dispositivi. L'articolo Huawei sta lavorando al proprio sistema operativo dal 2012 e ha già iniziato i test pubblici proviene da TuttoAndroid.

Cina va avanti su 5G e assegna prime 4 licenze. Accordo Huawei-Russia per sviluppo tecnologia : La Cina procede a passo spedito sul 5G, nonostante le turbolenze legate al caso Huawei: il ministero dell'Industria e dell'Information technology ha assegnato le prime quattro licenze a uso commerciale del nuovo standard di telefonia mobile, affidandole a China Telecom, China Mobile, China Unicom e China Broadcasting Network. Il 5G portera' "a una nuova e piu' ampia generazione di infrastrutture di telefonia mobile ad alta velocita' e con piu' ...

Il piano B di Huawei è pronto e il nuovo OS potrebbe arrivare già a giugno : Huawei potrebbe abbandonare Android prima del previsto: il nuovo sistema operativo, nome in codice HongMeng OS, sarebbe già pronto e potrebbe debuttare addirittura a giugno. L'articolo Il piano B di Huawei è pronto e il nuovo OS potrebbe arrivare già a giugno proviene da TuttoAndroid.

Amazon Giappone e Microsoft stop Huawei : 17.02 Dopo Google,si allarga il numero di aziende che chiudono a Huawei,il colosso cinese finito nella lista nera del commercio Usa su iniziativa di Trump. Il sito Giapponese di Amazon ha deciso lo stop alla vendita di tutte le apparecchiature Huawei e Microsoft e di non accettare più ordini del gruppo cinese. Il vicepresidente di Hauwei, Hu, mette in guardia l'Europa dove"3/4 di utilizzatori di smartphone si affida a dispositivi Android,di ...

Huawei mollata anche da Amazon in Giappone - ma non è finita qui : Nuove società si aggiungono alla lista di quelle che prendono le distanze da Huawei, mentre gli analisti prospettano danni economici anche per Apple e Google. L'articolo Huawei mollata anche da Amazon in Giappone, ma non è finita qui proviene da TuttoAndroid.

Caso Huawei - anche la giapponese Panasonic ferma le forniture dopo il bando imposto dagli Usa : Il dipartimento del Commercio americano sostiene che l'azienda cinese sia coinvolta in attività contrarie alla sicurezza nazionale

Tecnologia - Huawei : possibile lancio di sistema operativo in autunno : Dopo lo stop di Google su Android, il sistema operativo Huawei, potrebbe essere lanciato al più presto in autunno e non oltre la primavera del 2020: lo ha reso noto Richard Yu, capo della divisione consumer business del colosso di Shenzhen, a confermando le indiscrezioni che circolano sui media cinesi. Secondo il Global Times l’annuncio “riflette la strategia di Huawei di diventare indipendente e trovare soluzioni alternative” ...

La rivincita inaspettata di Samsung : quanto guadagna dalla guerra ingaggiata da Trump contro Huawei : Inutile negarlo, ai piani alti di Samsung staranno festeggiando ormai da un paio di giorni abbondanti per le misure fortemente limitani del governo USA (sarebbe meglio dire direttamente Trump) ai danni del concorrente Huawei. I nuovi rapporti limitati con Google e la fornitura di servizi Android in gran parte da stabilire soprattutto per i nuovi device del produttore rappresentano un dubbio acclarato nel futuro del brand, nonostante ci si stia ...

Huawei isolata : dal Regno Unito al Giappone gli operatori rimandano il lancio dei nuovi smartphone : Il più grande operatore inglese mette in pausa i telefoni del colosso cinese per le incertezze legate ai contratti di lungo termine. Lo stesso succede in Giappone, dove i principali operatori abbandonano Huawei nel momento più difficile...

Già chiari i tempi di uscita del sistema operativo Huawei : compatibile con tutte le app Android? : Quando uscirà il sistema operativo Huawei per sbarcare sulla totalità dei dispositivi del produttore, anche a marchio Honor? Dopo il congelamento (parziale) dei rapporti con Google e nonostante la proroga di ulteriori 90 giorni per la fornitura di aggiornamenti e servizi Android, è chiaro come l'azienda cinese stia lavorando comunque ad un OS proprietario, nell'ottica di essere del tutto indipendente per il futuro. Nonostante le tante ...

Google vs Huawei. È iniziata la guerra fredda della tecnologia e le sue conseguenze sono controintuitive : Siamo cresciuti con una rete Internet, e l’eccezione cinese della rete censurata. Diventeremo grandi in un mondo con più Internet, divise, e con la mano pubblica che stringe in un pugno le aziende private

“Non vi lasceremo soli” : Pechino promette di appoggiare Huawei e HONOR dopo il ban commerciale degli USA : dopo la messa al bando commerciale di Huawei e HONOR negli USA, il governo cinese promette un aiuto, anche legale, alle compagnie cinesi. L'articolo “Non vi lasceremo soli”: Pechino promette di appoggiare Huawei e HONOR dopo il ban commerciale degli USA proviene da TuttoAndroid.

Huawei : per chi ha già uno smartphone Android non cambia nulla - servizi e aggiornamenti saranno regolari : L’annuncio di Google relativo alla sospensione del supporto ai servizi Google Play Store per i prodotti Huawei sta sollevando decine di domande fra i consumatori. Prima fra tutta, coloro che posseggono già uno smartphone dell’azienda cinese chiedono se potranno ancora aggiornarlo, o se dovranno fare a meno di tutti i servizi di Google. Huawei ha appena diffuso una nota ufficiale in cui puntualizza che gli smartphone già in commercio ...