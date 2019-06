Haters contro Jolanda De Rienzo sui social dopo scatto osè | Datti al porno

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Jacopo D'AntuonoDeincassa i commenti di cattivo gusto degliunoprovocante postato su Facebook La crescita diDesuinetwork sembra inarrestabile. L'ex giornalista sportiva di Sportitalia, attualmente impegnata ad Eleven Sports e recentemente anche su Rai Sport, negli ultimi tempi sta decisamente spopolando sui propri accountDeammiccante su Facebook Saranno i suoi scatti sexy in riva al mare o le sue bombe di calciomercato, certo è che la Dedavanti all'obiettivo si trova davvero bene. Ed è per questo che pubblica regolarmente foto scattate durante la giornata di lavoro in tv, nel tempo libero o in qualche impegno sul campo. In uno degli ultimi post, invece, la bella 'Jolandona' ha deciso di condividere una foto in costume da bagno. Scollatura come sempre ben in vista per il ...

zazoomblog : Michele Serra contro il crocifisso al Tg2 risponde agli haters: Satanista tua sorella - #Michele #Serra #contro… - Marti__boo : @_stilinski24_ Praticamente una pagina Instagram di una band kpop (non so i nomi scusa ma non è il mio genere) ha a… - Notiziedi_it : Haters contro la moglie di Bonolis: ecco che è successo -