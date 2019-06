Gup dispone processo per 17 persone | c’è anche Carminati

romadailynews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Roma – Diciassette rinvii a giudizio per il terzo filone dell’inchiesta Mondo di mezzo. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, che ha disposto iltra gli altriper Massimo, l’ex Nar gia’ condannato in appello a 14 anni e mezzo nelprincipale. Tra i reati ipotizzati a vario titolo in questo procedimento, quelli di corruzione, estorsione, usura, bancarotta, turbativa d’asta, traffico di influenze illeciti, trasferimento fraudolento di valori e finanziamento illecito. Il gup ha decisodi non rinviare a giudizio alcuni indagati, tra cui l’imprenditore Gennaro Mokbel e l’ex direttore de “Il Tempo”, Gian Marco Chiocci, che era accusato di favoreggiamento ma per il giudice il “fatto non sussiste”. L'articolo Gupper 17: ...