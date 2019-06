Gratta e vinci | sconvolgente a Cremona | quanto porta a casa con 20 euro La vittoria più

Dea bendata a Cremona : vince 7 milioni di euro con un Gratta e vinci da 20 euro : Pina Francone vincita da record nel comune Lombardo, dove un fortunato ha scelto il biglietto giusto in tabaccheria, mettendosi in tasca una fortuna Succede sempre agli altri, mai a te. E questa volta è successo a Cremona, dove un fortunato-fortunatissimo cittadino ha vinto la bellezza di 20 milioni di euro grattando il gratta e vinci giusto. Comprato per 20 euro, quel biglietto si è rivelato un tesoro. Si tratta di un tagliando del ...

Compra Gratta e vinci da 20 euro e non può credere ai suoi occhi : vincita clamorosa : La dea bendata bacia Sulmona, dove c’è un nuovo milionario. Ha Comprato in tabaccheria un Gratta e vinci da 20 euro ed è tornato a casa con 2 milioni. Il fortunato, scrive Il Messaggero, in città è conosciuto, ma non vuole svelare il suo nome. La vincita record è avvenuta domenica mattina, 9 giugno, nella tabaccheria di via Mazzara che Rosa Maria Savino gestisce insieme al marito Antonio. Il cliente, che ancora non sapeva di essere diventato il ...

Cava de' Tirreni : Rubati ad un' Edicola 10 Mila Euro in Gratta e Vinci : Amalfi, il capitano dei vigili scrive alla Sita: «Protestate piuttosto contro i Tpl» Cronaca Redazione - 10 Mag 2019 Si fa sempre più aspro il dibattito in Costiera Amalfitana circa il caos traffico ...

Colpo in edicola - rubati 10mila euro di Gratta e vinci : Giovanni Vasso Furto a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. La scoperta del titolare, scattano le indagini della polizia Colpo in edicola: i ladri portano fanno razzia di “gratta e vinci”. Il bottino è di tutto rispetto ed è stato stimato in circa 10mila euro. L’episodio s’è verificato a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Come riporta Il Mattino, la scoperta è stata fatta nella mattinata di ieri dal titolare ...

Intasca due milioni con un Gratta e vinci da dieci euro : Uno su 12 milioni ce la fa e vince. In questo caso, il fortunato sta in Veneto, a Malo (in provincia di Vicenza), dove, con un biglietto 'Nuovo 50X' da dieci euro, ha vinto due milioni di euro. Una cosa mai accaduta prima, come conferma il titolare del bar. "E’ la prima volta che qualcuno si aggiudi

Porta a casa 2 milioni con 'Gratta e vinci' da 10 euro : Uno su 12 milioni ce la fa e vince, una fortuna! In questo caso, il fortunato sta in Veneto, a Malo, in provincia di Vicenza,, dove, con un biglietto 'Nuovo 50X' da dieci euro , ha vinto due milioni . ...

Furto di Gratta e Vinci e sigarette : minorenne incastrato dalle telecamere : FASANO - incastrato dalle immagini registrate dalla telecamere interna del bar della stazione di servizio: un ragazzo di 17 anni di Fasano è stato denunciato per Furto di dodici Gratta e Vinci, un ...

Disoccupato rovista tra i Gratta e vinci buttati e vince 100 mila euro : L’abitudine di rovistare nei cestini della carta per controllare i gratta e vinci buttati dagli altri giocatori, ha portato fortuna a un ex pescatore Disoccupato di 50 anni che a Mola di Bari ha trovato nella spazzatura di un bar di una stazione di servizio un biglietto della lotteria istantanea con una vincita da 100mila euro. La notizia riportata secondo la quale il biglietto vincente sarebbe stato gettato da qualche sbadato giocatore ...

Gratta e vinci - trova un biglietto nella spazzatura : ecco quanto vince - vita ribaltata : C' è chi prova a vincere alla lotteria, al Superenalotto o al "Gratta e vinci", ma poi non controlla (o controlla male) i biglietti acquistati e resta un "Paperone" mancato. Così è accaduto (purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista) a Mola, in provincia di Bari. Dove un giocatore, nella f

Bari - cerca un Gratta e vinci fortunato tra i rifiuti e vince 100mila euro : La tenacia di un giocatore incallito si è trasformata in un bel colpo di fortuna. Un ex pescatore di Mola di Bari è riuscito a vincere 100 mila euro trovando un gratta e vinci fortunato nella spazzatura di un bar di una stazione di servizio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il 50enne disoccupato ha l'abitudine di passare le proprie giornate al bar investendo qualche spicciolo nel gioco d'azzardo e provando a cogliere ...

Disoccupato trova "Gratta e vinci" da 100mila euro nella spazzatura : Gran colpo di fortuna per un ex pescatore di mezza età, oggi Disoccupato, che a Mola di Bari ha l'abitudine di cercare i...