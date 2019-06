Gp Canada | respinta l' istanza Ferrari | la vittoria resta a Hamilton | per Vettel doppia

F1 - respinta l’istanza della Ferrari! Confermata la penalità a Vettel : “Non ci sono elementi per rivedere la decisione” - Hamilton vince il GP Canada : “Non ci sono elementi significativi per rivedere la penalità inflitta a Sebastian Vettel durante il GP del Canada“. Questo il verdetto definitivo emesso dai commissari al termine dell’udienza che si è svolta a Le Castellet dove nel weekend andrà in scena il GP di Francia, ottava tappa del Mondiale F1. La Ferrari aveva portato diverse prove per dimostrare come i 5 secondi inflitti al tedesco fossero ingiusti, il Cavallino ...