Goodwood 2019 - C' è anche una Ford Mustang elettrica

(Di venerdì 21 giugno 2019) Produrre unautosfruttando le forme di un modello iconico? Di idee simili, dalla Jaguar del matrimonio di Harry e Meghan alla 500 Jolly Icon-e, ne abbiamo viste ormai tante, soprattutto se frutto di restomod. Ma quando cè di mezzo unanon si può restare indifferenti: alFestival of Speed, in programma dal 4 al 7 luglio, verrà presentata una curiosa versione a emissioni zero della celebre muscle car, destinata a essere prodotta in 499 esemplari, su licenza, da Charge Cars, una start-up londinese. Le caratteristiche. Equipaggiata con un pacco batterie da 64 kWh per oltre 200 miglia di autonomia (320 km circa), questacon carrozzeria del 1967, rivista in parte nel design, è ora dotata di un powertrain elettrico sviluppato dalla Arrival che può erogare fino a 350 kW (circa 475 CV) e 1.200 Nm, consentendole di accelerare da 0 a 60 miglia orarie in 3,99 ...

