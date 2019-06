Good Girls su Netflix non sarà una “Breaking Bad femminista” | ma ci ricorda

Ascolti tv USA domenica 5 maggio - male NCIS Los Angeles - cala anche Good Girls : Ascolti tv USA domenica 5 maggio Ascolti tv USA domenica 5 maggio – Con i dati di Game of Thrones che arriveranno solo in un secondo momento, spostiamo la nostra attenzione come di consueto con i dati broadcaster. La serata è stata vinta da American Idol sia nei totali che nei demo nel pubblico 18-49 anni con 6,7 milioni e 1.1 di rating in calo dalla scorsa settimana. Su NBC World of Dance chiude la sua terza stagione con 3,6 milioni e 0.8 ...

Good Girls 3 : trama - cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv : Good Girls 3: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv La serie firmata da Jenna Bans, co-produttrice esecutiva con Dean Parisot (che ha diretto l’episodio pilota) e Jeannine Renshaw Good Girls sarà rinnovata per una terza stagione. La famosa serie televisiva statunitense è andata in onda per la prima volta sulla NBC nel 2018: lo stesso anno arriva in Italia, su Netflix. Possiamo goderne ancora grazie alla piattaforma on ...