Golf | PGA Tour 2019 | un sestetto guida il Travelers Championship al termine del primo

Golf - PGA Championship femminile : Hannah Green precede Mel Reid e Hyo Joo Kim dopo il primo giro. Indietro Giulia Molinaro : Si è concluso a Chaska, nel Minnesota, il primo giro del KPMG Women’s PGA Championship, terzo Major della stagione di Golf femminile. Sul percorso dell’Hazeltine National Golf Club, già noto per aver ospitato due US Open maschili, due femminili, due PGA Championship maschili e la Ryder Cup 2016, comincia al comando la sorprendente australiana Hannah Green, che gira in -4 (68 colpi) con altrettanti birdie e nessun bogey, davanti ...

Golf - PGA Championship femminile 2019 : Sung Hyun Park difende il titolo conquistato un anno fa. Giulia Molinaro unica italiana in gara : Prende il via da domani, all’Hazeltine National Golf Club di Chaska, in Minnesota, il PGA Championship femminile, terzo Major dell’anno per le donne. Il Golf ha spesso attraversato questo percorso: vi si sono giocati due US Open maschili, vinti da Tony Jacklin e Payne Stewart, due femminili, conquistati da Sandra Spuzich e Hollis Stacy, due edizioni del PGA Championship maschile, in cui hanno trionfato Rich Beem e il sudcoreano Yong ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari e Brooks Koepka tra i grandi protagonisti del Travelers Championship : Dopo la pausa dovuta allo US Open, riprende la marcia del PGA Tour, e lo fa con il Travelers Championship, torneo che si gioca nel club privato TPC River Highlands, a Cromwell, nel Connecticut: molte teorie esistono sul nome della città, compresa una che lo lega direttamente a Oliver Cromwell, protagonista della breve stagione repubblicana del Commonwealth of England a metà del ‘600. Noto in passato come Insurance City Open e Greater ...

Golf - PGA Tour 2019 : Rory McIlroy firma un ultimo giro stellare e conquista per distacco il Canadian Open : Si è concluso nella notte italiana il quarto ed ultimo giro del RBC Canadian Open 2019, ultimo appuntamento del PGA Tour prima dello US Open della prossima settimana. Il circuito Golfistico statunitense ha fatto tappa presso il Golf and Country Club di Hamilton, Ontario (Canada), dove diverse stelle del panorama internazionale si presentavano con lo scopo di trovare fiducia in vista del terzo Major della stagione. Dopo tre giornate all’insegna ...

Golf - PGA Tour 2019 : McIlroy - Simpson e Kuchar guidano la furiosa lotta per vincere il Canadian Open dopo tre giri : E’ una battaglia furiosa, quella per la leadership del Canadian Open a un giro dal termine. Al comando del torneo canadese, infatti, ci sono tre uomini, tutti a -13: si tratta del nordirlandese Rory McIlroy e degli americani Webb Simpson e Matt Kuchar. In particolare, McIlroy è protagonista di un giro in -6 che lo riporta prepotentemente alla ribalta: resta da capire se è un segnale da tenere in considerazione in proiezione US Open, visto ...

Golf - PGA Tour 2019 : Scott Brown e Matt Kuchar appaiati al comando dell’RBC Canadian Open : I protagonisti del PGA Tour continuano a sfidarsi a suon di birdie nell’RBC Canadian Open (montepremi 7,6 milioni di dollari). La primavera del circuito professionistico più ricco torna a dar vita alla storica kermesse nata nel 1904, interrotta soltanto durante le grandi guerre. Il Canadian Open è dunque il terzo torneo con la maggior continuità dopo The Open Championship e gli U.S. Open. Al termine dei primi due round troviamo al ...

Golf - PGA Tour 2019 : Keagan Bradley subito al comando dell’RBC Canadian Open : I protagonisti del PGA Tour si trovano in Canada per darsi battaglia nell’RBC Canadian Open (montepremi 7,6 milioni di dollari). La primavera del circuito professionistico più ricco continua con una storica kermesse nata nel 1904, interrotta soltanto durante le grandi guerre. Il Canadian Open è dunque il terzo torneo con la maggior continuità dopo The Open Championship e gli U.S. Open. Tornando ai giorni nostri al termine del primo round ...

Golf - PGA Tour 2019 : Brooks Koepka - Dustin Johnson e Rory McIlroy tra i protagonisti del Canadian Open : Non si ferma il Golf, così come il PGA Tour, che fa tappa ad Ancaster, nell’Ontario, in Canada, proprio nella settimana che precede lo US Open a Pebble Beach, in California (con relativo spostamento di tre fusi orari). Il Canadian Open, sponsorizzato RBC, prosegue la sua lunga storia nata nel 1904. Sebbene il novero di grandi vincitori sia leggermente meno ampio di altri tornei, qualche nome importante c’è: Sam Snead negli Anni ...

Golf - PGA Tour 2019 : Patrick Cantlay si aggiudica il Memorial Tournament - Tiger Woods chiude in nona posizione : Si è concluso nella notte italiana il the Memorial Tournament 2019, appuntamento del PGA Tour andato in scena presso il Muirfield Village Golf Club di Dublin, in Ohio (Stati Uniti). Lo statunitense Patrick Cantlay ha conquistato il successo firmando un ultimo giro in 64 colpi, mettendo a segno ben otto birdie e nessun bogey, e chiudendo con lo score complessivo di -19. Il 27enne californiano si è aggiudicato la seconda vittoria della carriera ...

Golf - PGA Tour 2019 : si rivede Martin Kaymer - in testa da solo dopo il terzo giro al Memorial Tournament. Tiger Woods 25° : Torna a farsi vedere nelle zone alte di un torneo Martin Kaymer. Il tedesco, dopo un lunghissimo periodo di grandi difficoltà, sembra davvero poter dare la caccia alla sua prima vittoria da cinque anni a questa parte, trovandosi in testa al Memorial Tournament dopo tre giri. Dei tre al comando ieri, Kaymer è l’unico a trovare un -6 di giornata, che lo colloca a -15 con due colpi di vantaggio sull’australiano Adam Scott. La terza ...

Golf - PGA Tour 2019 : Kaymer - Lee e Merritt appaiati in testa nel Memorial Tournament : Seconda giornata di gare per i protagonisti del PGA Tour, impegnati nel Memorial Tournament (montepremi 9,1 milioni di dollari). Il torneo, ideato da Jack Nicklaus nel 1976, si svolge sul percorso par 72 del Muirfield Village Golf Club di Dublin (Ohio), e dopo il secondo round vede al comando un terzetto composto dal tedesco Martin Kaymer, dal sudcoreano Lee Kyoung-hoon e dall’americano Troy Merritt. i battistrada guidano la leaderboard ...

Golf - PGA Tour 2019 : Ryan Moore svetta nel Memorial Tournament al termine del primo round : Il PGA Tour continua la sua campagna primaverile con il Memorial Tournament (montepremi 9,1 milioni di dollari). Il torneo, ideato da Jack Nicklaus nel 1976, si svolge sul percorso par 72 del Muirfield Village Golf Club di Dublin (Ohio), e dopo il primo round vede al comando Ryan Moore. L’americano guida la leaderboard con lo score di -7 (65 colpi), una lunghezza meglio del connazionale Jordan Spieth. -5 e terza piazza per un folto gruppo ...

Golf - PGA Tour 2019 : Tiger Woods - Justin Rose e Rory McIlroy al via del Memorial Tournament nell’Ohio : Il PGA Tour è a Dublino. Sembra strano a dirsi, ma è così. La Dublino di cui si parla, però, non è la capitale dell’Irlanda, bensì un sobborgo di Columbus, nell’Ohio, che conta poco più di 40.000 abitanti. E’ qui che si tiene il Memorial Tournament: si tratta della terra di Jack Nicklaus, che ha deciso, nel 1976, di dar luce al percorso del Muirfield Village Golf Club sul quale l’anno scorso ha trionfato Bryson ...

Golf - PGA Tour 2019 : Kevin Na resiste al comando e conquista il Charles Schwab Challenge - Francesco Molinari 53° : Sul percorso del Colonial Country Club di Fort Worth, in Texas (Stati Uniti) si è concluso il Charles Schwab Challenge 2019, appuntamento del PGA Tour che presentava in gara diversi Golfisti di primo piano del panorama internazionale reduci dal PGA Championship della scorsa settimana. Il successo è andato allo statunitense Kevin Na, capace di mantenere saldamente la testa della classifica conquistata nella terza giornata con un quarto giro ...