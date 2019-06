Gli Usa all’Italia | “Fate troppo poco contro i trafficanti” 

Migranti - nave madre lascia barchino a 25 miGlia da Lampedusa e scappa. Tre gommoni alla deriva con centinaia a bordo - nessuno interviene : Ancora emergenze nel Mediterraneo mentre l'Onu chiede all'Europa di concedere un porto sicuro alla Sea watch . L'aereo Colibrì segnala un'imbarcazione affondata

Renzi e la moGlie Agnese fanno causa a Dagospia : chiede mezzo milione di euro. Il sito di D’Agostino : “Nota intimidatoria” : I Renzi fanno causa a Dagospia. L’ex presidente del Consiglio e la moglie Agnese Landini hanno dato mandato all’avvocato Lorenzo Pellegrini di agire in giudizio civile contro Roberto D’Agostino “per le foto e le notizie rilanciate dal sito dal giugno 2014 al giugno 2019”, come spiega una nota dell’ufficio stampa di Matteo Renzi. La richiesta avanzata, aggiunge il comunicato, è di un risarcimento per mezzo ...

Fiorentina - 4 amichevoli a Moena poi torneo neGli USA : Fiorentina amichevoli estive. Si sta delineando in maniera sempre più precisa l’estate della Fiorentina, che da poco ha dato il via alla nuova era Rocco Commisso, che ha ereditato la società dalla famiglia Della Valle. Il club toscano ha infatti ufficializzato date e amichevoli del ritiro estivo in vista della stagione 2019-2020: la partenza per […] L'articolo Fiorentina, 4 amichevoli a Moena poi torneo negli USA è stato realizzato ...

Animali - Marevivo : morti 2 capodoGli a causa di una rete da pesca : Ieri Marevivo ha segnalato alla sala operativa di Circomare Ponza la presenza di una carcassa di cetaceo alla deriva, a largo dell’Isola di Palmarola, e la Guardia Costiera, guidata dal comandante Rosa D’Arienzo, ha disposto prontamente l’impiego di un dipendente mezzo navale. Giunto sul posto, il comandante della motovedetta, Fabio Odorico, ha potuto constatare che i cetacei erano due, mamma e figlio. I due corpi sono stati ritrovati a circa ...

Il caso ban Huawei USA : tutta la verità sul futuro deGli smartphone Huawei (video) : Cerchiamo di fare un po' di chiarezza sulla vicenda legata al ban Huawei negli USA, smentendo alcune falsità e confermando la situazione reale. L'articolo Il caso ban Huawei USA: tutta la verità sul futuro degli smartphone Huawei (video) proviene da TuttoAndroid.

Scimpanzé usa Instagram meGlio di un essere umano : Questo Scimpanzé usa Instagram meglio di un essere umano Ebbene sì questo Scimpanzé sta avendo una fama impressionante. Il video in cui è intento a utilizzare Instagram proprio come fanno gli esseri umani che hanno installato questa applicazione, sta accumulando milioni di visualizzazioni. Pensate, appena postato in soli cinque giorni ha fatto quasi 1 milione di visualizzazioni. E’ stato postato da Mike Holston, e mostra questo grazioso ...

Usa - la Federal Reserve tiene fermi i tassi d’interessi : “Aumentano le incertezze”. Ma apre a un possibile taGlio in futuro : La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha deciso di tenere fermi i tassi d’interesse tra il 2,25 e il 2,50 per cento, ma si prepara a cambiare la sua rotta sulla politica monetaria. In una nota diffusa dal Federal Open Market Committee si legge che sono “aumentate” le “incertezze”, legate al rallentamento della crescita globale e le tensioni commerciali. Tuttavia, la banca centrale, in accordo con ...

Fanno causa al padre per mancanza di affetto - la psicologa : «MeGlio sceGliere altre vie» : La vicenda, per come è stata raccontata dai giornali, non sembra caso unico. Sono decine i divorzi e le separazioni in Italia. Qui però c’è la completa cancellazione dall’esistenza del padre della famiglia che ha lasciato. Per questo Giulia e Pietro, di 30 e 26 anni, si sono rivolti all’avvocato napoletano Angelo Pisani per chiedere un risarcimento per danni morali, esistenziali, personali nei confronti del papà sessantenne, Paolo, che ha ...

Sicilia : a Palazzo dei Normanni Gli 'occhialoni gialli' dell'assessore Tusa (2) : (AdnKronos) - "Quasi un binomio inconfondibile fra il volto sereno di Sebastiano e questi occhialoni un po' alla Cavour, un po' da personaggio di cartoni animati - ha ricordato il governatore Musumeci - Ma Sebastiano era Sebastiano, forse, soprattutto con questi occhiali. Chi non aveva un rapporto d

Maturità - Montanari replica a Salvini : “Attacchi? Una medaGlia. Chiedere scusa all’Italia? Lui infanga questo paese” : “Non so quale sia l’onore più grande: essere scelto per la Maturità mi fa molto piacere, ma essere attaccato da Matteo Salvini è una medaglia”. Così lo storico dell’arte Tomaso Montanari in esclusiva alle telecamere de ilfattoquotidiano.it risponde alle critiche del ministro dell’Interno che ha definito il saggista fiorentino, tra i protagonisti della prima prova degli esami di Maturità di quest’anno, un “triste ...

Matteo Salvini : "Montanari? Chieda scusa per Gli attacchi a Fallaci e Zeffirelli e lasci ogni incarico" : “Montanari? Finché questo triste snob di sinistra insulta me, amen. Ma quando arriva a infangare due grandi come Fallaci e Zeffirelli, siamo al delirio. Che lasci ogni incarico pubblico e Chieda scusa all’Italia”. Lo dichiara il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini su Tomaso Montanari, storico dell’arte e saggista fiorentino. Un suo testo è stato selezionato per la prova scritta ...

Sampdoria - Massimo Ferrero a processo : il presidente è accusato di appropriazione indebita e autoriciclaggio [DETTAGli] : appropriazione indebita, autoriciclaggio, utilizzo di fatture false. Queste le principali accuse per cui la Procura la Roma ha chiesto il processo del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Insieme con il manager rischiano il rinvio a giudizio anche la figlia Vanessa ed il nipote Giorgio; oltre a due professionisti, Marco Valerio Guercini e Andrea Diamanti. L’udienza preliminare è stata fissata per il 20 settembre prossimo, ...

Gli Usa sono i principali responsabili delle tensioni nel Golfo : Nello spazio di pochi giorni due eventi hanno scosso la stabilità del Medio Oriente. Il primo evento è il sabotaggio di due navi cargo che transitavano nello Stretto di Hormuz, dove circola circa un terzo del petrolio trasportato via mare nel mondo. Gli Stati Uniti hanno individuato nell’Iran il colpevole. Il secondo evento è la decisione delle autorità iraniane di eccedere alcuni limiti imposti loro ...

Usa - Trump 2020 "Solo George Washington meGlio di me"/ "L'American Dream è tornato" : Usa, Donald Trump ha lanciato ufficialmente la sua campagna elettorale per il voto del 2020: "L'American Dream è tornato"