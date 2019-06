Gli Stati Uniti pronti alla guerra con l' Iran Trump approva | poi ferma tutto

Genova - violenze sulla fiGlia da quando aveva 11 anni : arrestati padre - madre e patrigno : Una vita davvero infernale, segnata dai numerosi abusi subiti. Con l’arresto del padre, della madre e del patrigno, è venuta alla luce la tragica storia di una ragazza di nazionalità italiana, oggi ventenne, che ha raccontato ai carabinieri le angherie patite in famiglia, sin da quando aveva 11 anni. La mamma e il suo attuale compagno si sarebbero resi protagonisti di alcuni squallidi episodi di violenza, quando era ancora una bambina. Ma anche ...

Armi - M5s : ‘Stop all’export aGli Stati che violano diritti umani. Sottoporre vendita a controllo del Parlamento - c’è nostro ddl’ : Il Regno Unito ha fatto la sua parte. Ora tocca all’Italia, che deve dotarsi di una legge che garantisca la “sovranità del Parlamento sul controllo della vendita di Armi a Paesi in conflitto”. Dopo che il governo britannico ha sospeso le forniture all’Arabia Saudita a causa delle violazioni del diritto internazionale commesse nella guerra in Yemen, il M5s annuncia la presentazione di un ddl sullo stop all’export di ...

Fate sbarcare i migranti a bordo! Sea Watch - l’Unhcr si appella aGli Stati Ue : L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, rivolge un appello agli stati europei chiedendo di permettere lo sbarco dei 43 migranti che da otto giorni si trovano a bordo della Sea Watch 3. "Hanno urgente bisogno di un porto sicuro - sottolinea l'Unhcr -. Discussioni più ampie sugli stati che dovranno accogliere il gruppo dovrebbero essere rimandate a dopo che sarà assicurata la sicurezza delle persone soccorse".

Le 10 destinazioni food emergenti neGli Stati Uniti : da Tucson in Arizona a Providence nel Rhode Island : Quest’anno, l’apertura di quattro nuovi Time Out Market a Miami, Boston, Chicago e New York City porta l’offerta gastronomica degli Stati Uniti a conquistare nuove vette. Gli ampi mercati coperti metteranno in scena la migliore proposta food delle rispettive città grazie ai mini-ristoranti che servono piatti firmati da alcuni degli chef americani più in voga. Visit The USA propone dieci destinazioni gastronomiche emergenti negli Stati Uniti, in ...

Sono stati identificati alcuni deGli aggressori dei ragazzi del “Cinema America” - a Roma : Sono state identificate quattro delle circa dieci persone che nella notte tra sabato e domenica avevano aggredito a Roma quattro ragazzi che indossavano delle t-shirt del “Cinema America”, un ex cinema abbandonato del quartiere Trastevere, che da alcuni anni è stato

Licata - blitz antimafia dei carabinieri : arrestati boss e un consiGliere comunale : Accertata anche un'estorsione per lavori edili realizzati in Germania e l'interesse di Cosa nostra nel settore delle slot-machine

Cardi-B - troppo twerking al concerto neGli Stati Uniti : enorme squarcio sul lato B : troppo twerking. Un incidente piuttosto clamoroso che ha coinvolto la cantante Cardi B, che si stava esibendo sul palco per un concerto in Tennessee, Stati Uniti, nel locale Bonnaroo. La prosperosa artista, celebre appunto per il suo modo di twerkare, ci ha dato un po' troppo con i movimenti scatena

Energia - UE : necessaria più ambizione daGli Stati sull’Accordo di Parigi : Dopo che i governi UE hanno presentato i loro piani nazionali per attuare gli obiettivi energetici dell’Unione, la Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di individuare obiettivi più ambiziosi nell’attuazione dell’Accordo di Parigi. Secondo l’esecutivo comunitario, nei piani nazionali ci sono margini di miglioramento, in particolare per politiche che consentano di centrare gli obiettivi per il 2030 e mantenere a ...

Gli Stati Uniti manderanno altri mille soldati in Medio Oriente : A causa «dell'atteggiamento ostile» dell'Iran, ha detto il governo americano, e nel bel mezzo di una crisi preoccupante

Matteo Salvini - la vera ragione del viaggio neGli Stati Uniti. Retroscena : altro passo verso il potere : La visita lampo di Matteo Salvini negli Stati Uniti cade in un momento di media tensione internazionale e di alta confusione politica in Italia. Il fronteggiamento militare tra Usa e Iran nel Golfo dell'Oman è l'ultimo segnale di un conflitto a bassa intensità destinato ad acuirsi. Washington sta g

Gli Stati Uniti hanno provato ad hackerare la rete elettrica russa : Il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump e il presidente Russo Vladimir Putin alla conferenza di Helsinki del 2018. (Foto: Brendan Smialowski / AFP/Getty Images) Gli Stati Uniti hanno introdotto un malware di fabbricazione americana nei sistemi che gestiscono la rete elettrica nazionale russa. Così facendo, gli Usa hanno intensificato le incursioni digitali al fine – sembra – di dimostrare al presidente Putin come l’amministrazione Trump ...

Attenzione alle diete sui social e in palestra - arrestati falsi nutrizionisti : i consiGli per evitare truffe : Con l’avvicinarsi della bella stagione sono in molti a prendere in considerazione il ricorso ad un nutrizionista per una dieta per l’estate. I Carabinieri dei NAS, da sempre in prima linea al contrasto dell’abusivismo nelle figure professionali della salute, stanno attuando un monitoraggio, anche online, dei dispensatori improvvisati di “diete” alimentari. Il NAS di Napoli, tramite il social network ...

Arrestati in Thailandia Gli "Italian Bonnie & Clyde" : Avevano commesso numerose truffe in Italia, una anche ai danni di George Clooney, creando una linea di abbigliamento a nome della star, ignara di tutto. Una coppia italiana, Francesco Galdelli e Vanja Goffi, è stata arrestata a Pattaya, in Thailandia, grazie a un'operazione condotta dagli agenti dell'Interpol di Roma e di una squadra speciale della Crime Suppression Division della Royal Thai ed è in attesa dell'estradizione. (Lapresse) ...

Salvini : Italia vuole tornare a essere primo partner europeo deGli Stati Uniti : Roma – “L’Italia vuole tornare ad essere il primo partner nel continente europeo per la piu’ grande democrazia occidentale non solo per interessi economici e commerciali ma anche per una comune visione del mondo e dei valori, del lavoro, della famiglia, dei diritti. Mentre altri Paesi hanno scelto altre vie noi ci siamo”. Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini a Washington, incontrando i ...