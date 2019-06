Giuseppe Zeno | «La timidezza che non ti frega»

Il Paradiso delle Signore riparte da Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno con le repliche della prima stagione : Dopo il successo de Il Paradiso delle Signore in versione daily e la conferma di una nuova stagione a partire dal prossimo ottobre, sembra che i fan avranno un altro regalo da mamma Rai. Mentre nel pomeriggio di Rai1 stanno andando in onda in repliche le puntate della soap spin off della fiction, su Rai Premium sarà possibile vedere come tutto è iniziato con la messa in onda della prima stagione. Il Paradiso delle Signore riapre i battenti ...

Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno sul set di Angela : come partecipare ai casting della fiction Rai : La stagione televisiva volge alla conclusione ma sui vari set, sparsi in tutta Italia, si sta lavorando già per mettere insieme quelli che saranno i prodotti che occuperanno il prime time della prossima a cominciare da Angela. Questo è il titolo della nuova fiction Rai che vedrà protagonista Vanessa Incontrada al fianco di Giuseppe Zeno. I due volti macina ascolti di casa Rai sono impegnati insieme sul set romano della fiction prodotta dalla 11 ...

Casting per una miniserie Rai con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno : Selezioni attualmente in corso per la ricerca di attori e attrici per la serie televisiva Rai dal titolo Angela, diretta dal regista Andrea Porporati e prodotta da 11 Marzo Film on il supporto di Calabria Film Commission. Nel cast anche Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno. Le riprese verranno poi effettuate in Calabria. La serie tv e i ruoli cercati Per la realizzazione di una importante serie televisiva, dal titolo Angela, diretta dal regista ...

"Ma quanto sei figo?" Imbarazzo per Giuseppe Zeno a Domenica In - : Carlo Lanna Intervenuto nel salotto della Venier, Giuseppe Zeno si rivela fra lavoro e vita privata e arrossisce di fronte a un complimento della padrona di casa Come tutte le domeniche il salotto su Rai Uno di Mara Venier, ospita diverse personalità di spicco della tv e dell’intrattenimento nostrano. Nella puntata di "Domenica In", trasmessa ieri 12 maggio, tra i tanti è intervenuto anche Giuseppe Zeno. L’attore che è originario di ...

Giuseppe Zeno : “Folgorato da Margareth” e lieve imbarazzo a Domenica In : Giuseppe Zeno a Domenica In: l’incontro con la moglie Margareth (“Folgorato”) e momento d’impaccio con Mara Venier (“Mi stai creando imbarazzo”) Giuseppe Zeno a ruota libera. L’attore, protagonista della fortunata fiction Mentre ero via, si è seduto nel salotto di Domenica In e ha concesso una lunga intervista alla padrona di casa, Mara Venier. Tanti […] L'articolo Giuseppe Zeno: “Folgorato ...

Domenica In - Giuseppe Zeno scatena l'ormone di Mara Venier : "Ma quanto sei fico?". E lui... : Tra gli ospiti della puntata di Domenica In in onda su Rai 1 Domenica 12 maggio, anche l'attore Giuseppe Zeno, protagonista della celebre fiction Mentre ero via. Zeno, intervistato da Mara Venier, si è raccontato a ruota libera, parlando del matrimonio con Margareth Madè, del momento in cui la conob

Domenica In - Giuseppe Zeno : “Margareth mi ha folgorato” : Ospite del salotto di Mara Venier l’attore napoletano ha approfittato della ricorrenza della festa della mamma per fare gli auguri in diretta a sua madre Flora parlando di lei come della persona che lo ha sempre sostenuto, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà: “I primi tempi che mi sono trasferito a Roma ed ero in difficoltà economica, allungava qualcosa sottobanco”. Di recente l’abbiamo visto nella fiction Mentre ero ...

Mara Venier mette in imbarazzo Giuseppe Zeno a Domenica In : Domenica In, Giuseppe Zeno a Mara Venier: “Mi stai provocando un leggero imbarazzo” Nuova intervista per Mara Venier a uno degli attori italiani più apprezzati: Giuseppe Zeno, protagonista insieme a Vittoria Puccini della fiction campione d’ascolti di Rai1 Mentre ero via, terminata giovedì sera. Durante l’intervista a Domenica In, fatta di ricordi emozionanti sulla sua vita, c’è stato un momento molto divertente ...

Domenica In – Trentacinquesima puntata del 12 maggio 2019 – Arisa - Bianca Guaccero - Giuseppe Zeno tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentacinquesima puntata del 12 maggio 2019 – Arisa, Bianca Guaccero, Giuseppe Zeno tra gli ospiti. sembra essere il ...

Mentre ero via 2/ Ci sarà la seconda stagione? La domanda di Giuseppe Zeno : Mentre ero via stasera va in onda su Rai1 con la sua ultima puntata: ci sarà la seconda stagione della fiction con Vittoria Puccini?