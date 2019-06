Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini | svelato il motivo della rottura

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Luana Rosatosi sarebbero lasciati a causa di un tradimento di lui: il portiere dell'Atalante pare si sia intrattenuto con una pierreCosta Smeralda durante una vacanza Solo qualche giorno fa,annunciava via Instagram lacon il portierescegliendo di non rendere noti i motivifine del loro amore. Un comunicato breve e conciso nel quale la Donatella bionda spiegava di non essere più legata a colui che è stata per diverso tempo il suo compagno. “... Io eci siamo lasciati oggi. Le motivazioni sono personali. Sicuramente ogni giornale e blog dirà ciò che gli fa comodo ma la verità la sappiamo solo io e– scriveva lei una settimana fa - . Chiedo la cortesia di rispettare il mio silenzio a riguardo ed evitare di alimentare chiacchiericci inutili”. In una intervista al ...

