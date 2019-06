Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati | presunto tradimento di lui

Giulia Provvedi tradita da Gollini? Esplode il gossip dopo la rottura : Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati, c’è un tradimento dietro? Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati e in questi giorni hanno comunicato ai fan la notizia. Sembravano una coppia solida, collaudata e molto innamorata. Invece anche fra loro l’amore sembra essere finito. Usiamo il condizionale perché potrebbe essere una crisi passeggera […] L'articolo Giulia Provvedi tradita da Gollini? Esplode il ...

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati! : E’ finita dopo un anno la storia d’amore tra Giulia Provvedi e il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. Ad annunciarlo su “Instagram” la cantante: “Preferisco essere io a dirlo. Io e Pierluigi ci siamo lasciati oggi. Le motivazioni sono personali. Sicuramente ogni giornale e blog dirà ciò che gli fa comodo ma la verità la sappiamo solo io e Pierluigi. Chiedo la cortesia di rispettare il mio silenzio a riguardo ed evitare di alimentare ...

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati dopo un anno : Finisce dopo un anno la storia d'amore tra la metà del duo Le Donatella Giulia Provvedi e il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini, che quest'anno ha festeggiato uno storico terzo posto con la formazione nerazzurra.Ad annunciarlo su Instagram la cantante: "Preferisco essere io a dirlo. Io e Pierluigi ci siamo lasciati oggi. Le motivazioni sono personali. Sicuramente ogni giornale e blog dirà ciò che gli fa comodo ma la verità la sappiamo ...

Alluvione Friuli Venezia Giulia : ok dell’Aula alle mozioni sui provvedimenti post-danni : Due le mozioni a firma Lega accolte a larga maggioranza dal Consiglio regionale del Fvg. I provvedimenti, illustrati alla presenza dell’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro, sono relativi ai danni seguiti ai recenti eventi alluvionali che hanno causato lo sghiaiamento dei bacini idrografici e peggiorato infrastrutture viabilistiche e sicurezza idraulica del lago di Barcis. Nella mozione n.41 sullo “sghiaiamento dei bacini ...

Atalanta in Champions - Giulia Provvedi fa festa con il suo Gollini - : Marco Gentile Giulia Provvedi ha fatto festa con il suo fidanzato Pierluigi Gollini per la conquista della Champions League da parte dell'Atalanta: "Un sogno divenuto realtà" L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha ottenuto un traguardo storico qualificandosi alla prossima edizione della Champions League lasciandosi alle spalle squadre più blasonate come Inter, Milan e Roma. I calciatori nerazzurri hanno fatto festa fino all'alba con i ...