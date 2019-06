Giulia De Lellis ha un inconveniente in vacanza e chiede aiuto

Giulia De Lellis e Andrea Iannone escono allo scoperto : Dopo essere stati pizzicati al ristorante e intravisti insieme nel paddock del MotoGp e ora sbarcano ufficialmente anche sui social la nuova coppia dell’estate è quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I follower sono in attesa di aggiornamenti e seguono impazienti le storie di entrambi. Ed ecco finalmente la prova: Giulia posta un video a letto con un braccio tatuato attorno al collo e nessun dubbio sul fatto che si tratti di ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone beccati a cena insieme - : Luana Rosato Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono stati avvistati ancora una volta insieme durante una cena romantica a Milano: la conoscenza prosegue a gonfie vele Procede a gonfie vele la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone che, ormai, non si nascondono quasi più dagli occhi indiscreti dei paparazzi che continuano a seguire assiduamente ogni loro movimento. Dopo essere stati beccati insieme a Barcellona, dove il ...

Quando Chiara Ferragni sponsorizza Giulia De Lellis : La #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniL’universo delle fashion influencer, come si può immaginare, è ...

Andrea Damante dimentica Giulia De Lellis con la sexy Barbara Fumagalli? : Andrea Damante avrebbe trascorso la notte con una ex tentatrice e corteggiatrice: Barbara Fumagalli. Sarebbe lei, secondo i rumors, la nuova fiamma del dj. La sua storia con Giulia De Lellis si è ufficialmente conclusa e, ora, si dice che Andrea Damante abbia ritrovato la serenità accanto a Barbara Fumagalli.-- Secondo il settimanale Chi, infatti, Andrea Damante avrebbe trascorso una serata in discoteca al termine della quale si ...

Giulia De Lellis parla per la prima volta dopo l’addio ad Andrea Damante : Durante un’intervista rilasciata al programma “Agorà” Giulia De Lellis parla per la prima volta della fine della sua storia con Andrea Damante e ha raccontato che se non ci fossero stati degli incidenti di percorso avrebbe sposato il suo ex fidanzato. La De Lellis ha detto più volte di essere stata profondamente innamorata di Andrea, ma le cose sono andate in modo diverso da come avrebbe voluto. «Ho convissuto per tre anni e ...

Chiara Ferragni : "Ecco che cosa penso di Giulia De Lellis" : La fashion influencer sponsorizza (per errore?) su Instagram il brand di costumi da bagno della collega e commenta la loro...

Giulia De Lellis si sfoga e rivela con chi passerà le vacanze : Giulia De Lellis parla delle prossime vacanze e ammette: “Vado al mare con…” Un estate impegnativa per Giulia De Lellis. Il 2019 per l’influencer è stato un anno ricco di novità, sia dal punto di vista professionale che affettivo. In questi giorni l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata a Verona per sbrigare alcune faccende e si è sfogata chiedendo scusa ai suoi followers su Instagram per essere stata un ...

Gaffe per Giulia De Lellis : "Sapete tutti dove sono nata" - : Luana Rosato Piccola Gaffe per Giulia De Lellis che, ospite di una conferenza, ha dato per scontato che tutti conoscessero la sua carriera, ma le perplessità dei presenti l’hanno costretta a scusarsi. Influencer da 4milioni di follower, Giulia ha mosso i primi passi a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, dove partecipò in qualità di corteggiatrice: qui ha conosciuto Andrea Damante, l’uomo che è ...

Giulia de Lellis vole sposare Andrea Damante : Giulia de Lellis nel corso della Conferenza Agorà ha parlato del suo rapporto con Andrea Damante, in particolare ha colpito la frase nella quale ha ammesso che l'avrebbe sposato. Negli ultimi giorni si parla moltissimo delle vicende amorose di Giulia De Lellis. La bellissima influencer pare abbia cominciato una frequentazione con il pilota di MotoGp Andrea Iannone. Nonostante nella sua vita forse sia presente un altro uomo, durante ...