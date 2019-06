Giro di Svizzera – Egan Bernal vince la settima tappa | il colombiano ipoteca il successo

Giro di Svizzera 2019 : altro show di Egan Bernal! Pozzovivo e Dennis si difendono al meglio : Un altro show, questa volta che vale anche per la vittoria. Dopo l’antipasto di ieri Egan Bernal si rilancia all’attacco e dà spettacolo al Giro di Svizzera 2019. Nella frazione numero sette, da Unterterzen alla vetta di St. Gotthard, il colombiano del Team INEOS va via in solitaria e agguanta il successo di tappa in Maglia Gialla, incrementando il vantaggio su tutti in chiave classifica generale. Domani per lui difesa estrema a ...

DIRETTA Giro DI SVIZZERA 2019/ Streaming video tv : Bouwman 1° al GPM - 7tappa - : DIRETTA GIRO di SVIZZERA 2019 Streaming video e tv: orario, percorso e vincitore della 7tappa Unterterzen-San Gottardo di 216,6 km, oggi 21 giugno,.

Diretta Giro di Svizzera 2019/ Streaming video tv 7tappa : otto uomini in fuga : Diretta Giro di Svizzera 2019 Streaming video e tv: orario, percorso e vincitore della 7tappa Unterterzen-San Gottardo di 216,6 km, oggi 21 giugno,.

Giro di Svizzera 2019 - Fabio Aru : “Ho terminato la salita in crescendo - contento della prestazione. Migliora il ritmo gara” : Fabio Aru sta disputando il Giro di Svizzera, corsa a tappe che serve al Cavaliere dei Quattro Mori per ritrovare il giusto smalto dopo l’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra. Il sardo è rimasto fuori per un paio di mesi, è rientrato soltanto in occasione del GP Lugano e poi ha deciso di impegnarsi in terra elvetica dove sta ben figurando lanciando segnali importanti. Il 28enne ha disputato una buona cronometro ...

Giro di Svizzera 2019 : buoni segnali da Fabio Aru - 15° nella prima tappa di montagna. La condizione migliora : È stato l’olandese Antwan Tolhoek ad aggiudicarsi la sesta tappa del Giro di Svizzera 2019, la prima di montagna, che si chiudeva in salita in quel di Flumserberg. Alle spalle del portacolori della Jumbo Visma un rimontante Egan Bernal (Team Ineos), che si dimostra già pronto in chiave Tour de France. In casa Italia buoni segnali da Domenico Pozzovivo ed anche da Fabio Aru. Il sardo ha chiuso in quindicesima piazza, a meno di un minuto dai ...

Giro di Svizzera - Egan Bernal in maglia oro dopo la sesta tappa : Sono bastati appena un paio di chilometri ad Egan Bernal per iniziare ad allungare le mani sul Giro di Svizzera. Nel primo arrivo in salita della corsa elvetica, quello di Flumserberg della sesta tappa, lo scalatore colombiano ha concretizzato uno schema ormai classico per il Team Ineos. La squadra britannica ha lavorato a lungo in testa al gruppo per preparare l’affondo del suo leader, che non ha poi trovato avversari in grado di impensierirlo. ...

Giro di Svizzera 2019 : arriva la prima vittoria in carriera di Antwan Tolhoek! Egan Bernal nuovo padrone della classifica generale : Primo sigillo in carriera per Antwan Tolhoek. Il corridore olandese, portacolori della Jumbo-Visma, ha sbaragliato la concorrenza conquistando tutto solo il traguardo di Flumserberg al termine della sesta tappa del Giro di Svizzera 2019. Un’azione stupenda da parte del venticinquenne, entrato in scena nella salita conclusiva di questa frazione dopo aver staccato mano a mano tutti gli altri ventiquattro fuggitivi che lo avevano accompagnato ...

Giro di Svizzera – Premiata la fuga di Antwan Tolhoek che si prende la 6ª tappa : Egan Bernal nuovo leader : Antwan Tolhoek trionfa nella 6ª tappa del Giro di Svizzera al termine di una grande fuga: Egan Bernal, protagonista di uno splendido scatto nella salita conclusiva, è leader della classifica generale Dopo le prime tappe destinate ai velocisti, al Giro di Svizzera si inizia a ‘fare sul serio’. Nella sesta tappa della corsa elvetica, lunga 120.2 km che si snodano da Ensiedeln a Flumbserberg, arrivano finalmente le montagne. ...

Ciclismo - Giro di Svizzera 2019 : la chiusura del Sustenpass costringe l’organizzazione a modificare il percorso dell’ultima tappa : Subisce una modifica non indifferente il percorso del Giro di Svizzera 2019, appuntamento di primo piano del calendario ciclistico internazionale in corso di svolgimento in questi giorni con la presenza di numerose stelle del panorama mondiale. Le autorità del cantone Uri hanno infatti comunicato che il Sustenpass, che avrebbe dovuto essere la seconda salita della nona ed ultima tappa in programma domenica 23 giugno, resterà chiuso per ragioni ...

Giro di Svizzera - la tappa di oggi Einsiedeln-Flumserberg : percorso - altimetria e favoriti : oggi (giovedì 20 giugno) si correrà la sesta tappa del Giro di Svizzera 2019, 120 km da Einsiedeln a Flumserberg. Sarà la prima frazione decisiva per la classifica generale, con un impegnativo arrivo in salita in cui vedremo lo scontro diretto tra i big. Andiamo quindi a scoprire il percorso, i favoriti e l’altimetria della sesta tappa del Giro di Svizzera 2019. percorso Dopo la partenza ci sarà un tratto in discesa per dirigersi verso ...

Giro di Svizzera : Viviani batte ancora Sagan - sua la quinta tappa : È stata ancora volata al Giro di Svizzera, e sempre con Elia Viviani e Peter Sagan grandi protagonisti. La quinta tappa ha dato un’ultima occasione alle ruote veloci del gruppo prima delle grandi montagne e Viviani ne ha approfittato per centrare una nuova vittoria che sancisce definitivamente la sua piena rinascita dopo il mezzo flop tra classiche e Giro d’Italia. Su un traguardo molto tecnico, con pavè e una leggera salita, il Campione ...

Giro di Svizzera 2019 : Elia Viviani firma la doppietta con una volata da fuoriclasse! Secondo Sagan - quarto Trentin : Elia Viviani concede il bis e si aggiudica la quinta tappa del Giro di Svizzera 2019, appuntamento di primo piano del calendario ciclistico internazionale. Nonostante un percorso piuttosto movimentato, la frazione si è decisa in volata grazie soprattutto al lavoro della BORA-hansgrohe nel tenere sotto controllo la fuga di giornata. Il fuoriclasse veronese ha dettato legge sul traguardo di Einsiedeln ribadendo la propria ritrovata condizione e ...

Giro di Svizzera – Il “Profeta” si ripete : splendido bis di Elia Viviani : Elia Viviani trionfa ancora al Giro di Svizzera: il campione italiano fa sua anche la quinta tappa Che spettacolo Elia Viviani! Dopo la vittoria in volata di ieri, nella quarta frazione del Giro di Svizzera, il “Profeta” si è aggiudicato anche la vittoria della quinta tappa di oggi. Al termine dei 177 km da Munchenstein a Einsiedeln, che i ciclisti hanno affrontato oggi, il ciclista italiano della Quick Step ha trionfato ...

Ciclismo : nessuna frattura per Geraint Thomas dopo la caduta al Giro di Svizzera : C’è del sollievo per le condizioni di Geraint Thomas dopo la sua rovinosa caduta nella tappa di ieri al Giro di Svizzera. Il trentatreenne gallese del Team Ineos si è infatti procurato soltanto varie escoriazioni, oltre a un grande spavento. Inizialmente si era temuta una frattura alla clavicola destra, che avrebbe compromesso il percorso del corridore di Cardiff verso il Tour de France, ma nella tarda serata di ieri è giunto un ...