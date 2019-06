Giro di Svizzera 2019 | Fabio Aru | “Ho terminato la salita in crescendo | contento della

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019)Aru sta disputando ildi, corsa a tappe che serve al Cavaliere dei Quattro Mori per ritrovare il giusto smalto dopo l’operazione all’arteria iliacagamba sinistra. Il sardo è rimasto fuori per un paio di mesi, è rientrato soltanto in occasione del GP Lugano e poi ha deciso di impegnarsi in terra elvetica dove sta ben figurando lanciando segnali importanti. Il 28enne ha disputato una buona cronometro d’apertura e ieri ha fornito delle risposte importanti in occasioneprima vera tappa in montagna: ha concluso la frazione in 15esima posizione a 1’11” dal vincitore Antwan Tolhoek e a 54” da Egan Bernal che è il nuovo leaderclassifica generale (il capitanoUAE Emirates è nono a 1’07”).Aru è parso molto soddisfatto al traguardo e convinto delle proprie gambe: “Ho cercato di gestirmi lungo la ...

