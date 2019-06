Giro di Slovenia | Diego Ulissi show | il toscano si prende la terza tappa e la maglia da

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il corridore dell’UAE Team Emirates si impone nelladeldindosi anche lada leaderfa la voce grossa nelladeldi, la Zalec-Idrija di 169.8 chilometri. Il corridorenon lascia scampo ai propri avversari, imponendosi in solitaria davanti ad Aleksandr Vlasov endosi anche lada leader della classifica generale. Il ciclista della UAE Team Emirates guida con 19 secondi di vantaggio su Vlasov e 26 su Andrea Vendrame, oggi quarto al traguardo. Domani si torna in sella per la quarta e penultima, in programma da Nova Gorica ad Ajdovscina e lunga 153.9 km.L'articolodi, ilsilae lada leader SPORTFAIR.

