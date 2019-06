Giro di Slovenia 2019 | azione show di Diego Ulissi! Vince la terza tappa e veste la magia

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) Giornata indimenticabile perUlissi aldi, l’alfiere della UAE Emirates ha vinto la(170 km particolarmente mossi da Zalec a Idrija) e ha conquistato la maglia di leader della classifica generale. Colpo doppio per il 29enne che si è reso protagonista di un’sbalorditiva: ha attaccato insieme al russo Aleksandr Vlasov in salita e poi ha staccato il compagno di fuga negli ultimi due chilometri tagliando così in solitaria il traguardo. Il laziale ora vanta 19 secondi di vantaggio su Vlasov (oggi secondo a 12”) e 26” su Andrea Vendrame, oggi quarto a 17” da Ulissi preceduto da un ottimo Giovanni Visconti che ha regolato un gruppetto formato da sette ciclisti. Queste le prime dichiarazioni rilasciate daUlissi: “Sono molto contento, la forma c’è e ci tenevo molto are. Abbiamo attaccato Vlasov e io in ...

