Giorgio Chiellini papà per la seconda volta | la prima foto della figlia Olivia

Giorgio Chiellini papà per la seconda volta : È nata Olivia : Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, è diventato papà per la seconda volta: la notizia della nascita di Olivia è stata data dal profilo Twitter della società Fiocco rosa in casa Chiellini: Giorgio è diventato papà per la seconda volta e, dopo la nascita della primogenita Nina, ha avuto la gioia di stringere tra le braccia la piccola Olivia.-- L’annuncio della lieta notizia è stato dato tramite l’account Twitter ...